В контракте Тарасенко с «Оттавой» есть пункт о запрете на обмен. Он будет возможен лишь с согласия игрока

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

В контракте Владимира Тарасенко с «Оттавой» есть пункт о запрете на обмен.

Как сообщает CapFriendly, в однолетнем соглашении россиянина с «Сенаторс» прописан запрет на обмен (NTC). 

Он не подразумевает составления игроком списка желаемых команд или стоп-листа.

Таким образом, канадский клуб сможет совершить сделку с участием Тарасенко только с его согласия. 

Зарплата Тарасенко в новой команде составит 5 млн долларов. Аванс при подписании (подписной бонус) не предусмотрен. 

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