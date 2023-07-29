В контракте Тарасенко с «Оттавой» есть пункт о запрете на обмен. Он будет возможен лишь с согласия игрока

В контракте Владимира Тарасенко с «Оттавой» есть пункт о запрете на обмен.

Как сообщает CapFriendly, в однолетнем соглашении россиянина с «Сенаторс» прописан запрет на обмен (NTC).

Он не подразумевает составления игроком списка желаемых команд или стоп-листа.

Таким образом, канадский клуб сможет совершить сделку с участием Тарасенко только с его согласия.

Зарплата Тарасенко в новой команде составит 5 млн долларов. Аванс при подписании (подписной бонус) не предусмотрен.