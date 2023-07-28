Тарасенко попрощался с «Рейнджерс»: «Мы провели вместе мало времени, но я всегда буду ценить его»
Владимир Тарасенко обратился к «Рейнджерс» после перехода в «Оттаву».
31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.
«Я хотел бы поблагодарить всю организацию «Рейнджерс», моих товарищей по команде и замечательных болельщиков за то, что приняли меня и мою семью в Нью-Йорке.
Мы провели мало времени вместе, но я всегда буду ценить его», – написал Тарасенко.
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