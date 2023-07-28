Тарасенко попрощался с «Рейнджерс»: «Мы провели вместе мало времени, но я всегда буду ценить его»

Владимир Тарасенко обратился к «Рейнджерс» после перехода в «Оттаву».

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.

«Я хотел бы поблагодарить всю организацию «Рейнджерс», моих товарищей по команде и замечательных болельщиков за то, что приняли меня и мою семью в Нью-Йорке.

Мы провели мало времени вместе, но я всегда буду ценить его», – написал Тарасенко.