Никита Кучеров: «Выиграть Кубок Стэнли – это нереально. Хочу, чтобы «Тампа» выигрывала еще, прошлое никого не волнует»

Никита Кучеров хочет снова выиграть Кубок Стэнли.

«Я просто хочу больше выигрывать. Выиграть Кубок – это нереально. Просто хочется победить. Я думаю, в этом все дело. Конечно, хочется показывать и хорошую индивидуальную игру, но речь идет о Кубке. Вот почему я вкладываю столько сил в эту работу. Я просто хочу, чтобы мы выигрывали еще.

Мы выигрывали два и три года назад. Это в прошлом. Кого это теперь волнует? Никого не волнует прошлое. Нужно вернуться на лед. Нужно приложить все усилия. Прошлое не имеет значения. Что бы ни случилось, это случилось в прошлом. Никто уже не говорит об этом. Хочется творить новую историю. Вот как я к этому отношусь.

Нужно выйти на лед и приложить все усилия, чтобы мы снова смогли победить», – сказал нападающий « ».