Никита Кучеров: «Выиграть Кубок Стэнли – это нереально. Хочу, чтобы «Тампа» выигрывала еще, прошлое никого не волнует»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров хочет снова выиграть Кубок Стэнли.

«Я просто хочу больше выигрывать. Выиграть Кубок – это нереально. Просто хочется победить. Я думаю, в этом все дело. Конечно, хочется показывать и хорошую индивидуальную игру, но речь идет о Кубке. Вот почему я вкладываю столько сил в эту работу. Я просто хочу, чтобы мы выигрывали еще.

Мы выигрывали два и три года назад. Это в прошлом. Кого это теперь волнует? Никого не волнует прошлое. Нужно вернуться на лед. Нужно приложить все усилия. Прошлое не имеет значения. Что бы ни случилось, это случилось в прошлом. Никто уже не говорит об этом. Хочется творить новую историю. Вот как я к этому отношусь.

Нужно выйти на лед и приложить все усилия, чтобы мы снова смогли победить», – сказал нападающий «Тампы».

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3 комментария

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Garrincha_the best
Как будто Никита говорил по английски, а спорц через гугл перевёл.
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Cbj Fan
Тампа строит интересную команду. Омоложена, точечно подобраны усиления, при этом игроки, благодаря вылету от Торонто, отдохнули. Думаю, что перед ПО Тампа ещё точечно усилится. Для меня главный претендент на КС. Важно то, что лидеры как раз кубковые бойцы.
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Барин
Ответ Cbj Fan
Тампа строит интересную команду. Омоложена, точечно подобраны усиления, при этом игроки, благодаря вылету от Торонто, отдохнули. Думаю, что перед ПО Тампа ещё точечно усилится. Для меня главный претендент на КС. Важно то, что лидеры как раз кубковые бойцы.
Золотые слова, словачка.
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