Кучеров остался без очков в 6-м матче с «Торонто»: 2 броска, 5 потерь и «минус 1» за 20:44. У него 1+5 в серии

Никита Кучеров остался без очков в шестом матче серии с «Торонто» и допустил 5 потерь.

« » проиграла «Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 1:2 ОТ в шестом матче).

Российский форвард «Лайтнинг» не набрал очков в двух последних играх. Всего в серии у него 6 (1+5) баллов при нейтральной полезности.

Сегодня Кучеров (20:44, 2:52 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, применил 2 силовых приема и допустил 5 потерь при 1 перехвате. Также получил малый штраф.