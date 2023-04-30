Кучеров остался без очков в 6-м матче с «Торонто»: 2 броска, 5 потерь и «минус 1» за 20:44. У него 1+5 в серии

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров остался без очков в шестом матче серии с «Торонто» и допустил 5 потерь.

«Тампа» проиграла «Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 1:2 ОТ в шестом матче).

Российский форвард «Лайтнинг» не набрал очков в двух последних играх. Всего в серии у него 6 (1+5) баллов при нейтральной полезности.

Сегодня Кучеров (20:44, 2:52 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, применил 2 силовых приема и допустил 5 потерь при 1 перехвате. Также получил малый штраф.

6 комментариев

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йозе марино
Куч как и вся Тампа заслужили отдых, в следующем году вернутся и порвут)
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LeicesterCity
Писали ведь, что Кучеров артист и все такое?)
Снова Ждем интервью пьяным и голым?))
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Поговорим о разном
Никита не Робот. Он делает всё возможное за себя. И это - с самого начала прихода в Клуб. И соперники знают теперь -
все его возможности и классность. И опасность. Жаль, что не получилось яркого в ПО достижения особого. Но он замечательный и природой, посланный - талант! Здоровья и новых успехов ему дальше!!!!
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56prost
...не хватило Тампе его то очей
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змей вагиныч
Какой же Кучеров крутой
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Misson
Ответ йозе марино
Куч как и вся Тампа заслужили отдых, в следующем году вернутся и порвут)
Звену Перри-Белльмар-Марун 110 лет на троих. Они в этом плей-офф тянули лишь по 9-10 минут за игру, что будет через год? Нижние звенья Тампе надо укреплять. Иначе результаты будут как в этом году.
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