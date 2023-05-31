Майоров об НХЛ: «Ни одной игры не видел. Это не наше, не российское. Иногда привожу примеры, что у нас там десять вратарей, но это просто не мое»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Миннесота НХЛ Борис Майоров Никита Кучеров Андрей Василевский Кирилл Капризов Хоккей

Борис Майоров отреагировал на попадание россиян в рейтинг разочарований плей-офф НХЛ.

В команду разочарований плей-офф по версии The Athletic вошли Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

«Значит, во-первых, я энхаэловский хоккей не комментирую, я вообще не смотрю его, ни одной игры не видел, кто там играет и как. Я открываю газету, иногда посмотрю результаты, я даже не читаю материалы, которые там пишут об этой лиге. Мне это не очень интересно. Потому что это не наше, не российское.

Я понимаю, там много наших играет, я сам иногда привожу примеры, что у нас там десять вратарей играют, и все на хорошем уровне, но это просто не мое. 

Но что они там признали? Кого они там признали? Я, например, знаю, что у Капризова была травма как раз накануне плей-офф. Я думаю, что это во всяком случае является оправданием того, что он не очень хорошо сыграл, человек пропустил какой-то отрезок времени, неизвестно, залечил ли он ее окончательно или нет, мешала она ему или нет.

Все это субъективно абсолютно, люди смотрят на результаты, на гол плюс пас, результативность, столько параметров выдумали, какие-то вбрасывания учитывают и т. д. Меня даже тошнит, когда наши комментаторы говорят, что проиграл на точке. Ну и что, что проиграл? Дальше что? 

Играет ли тут роль того, что трудно держать все время высокий уровень игры, как это делали на протяжении нескольких сезонов Василевский и Кучеров, к примеру? Ну, естественно, у человека бывают спады, это абсолютно нормальное явление, причем эти спады иногда попадают на самые важные отрезки игр, предположим, на чемпионате мира или в данном случае это плей-офф или Кубок Стэнли. Ну, бывает.

А что, американцы, канадцы, шведы какие-нибудь там, финны, все здорово сыграли в этом плей-офф? Они тоже есть в списке? Ну, это естественно. Это нормальный абсолютно процесс. А мы Бобровского хаяли, хаяли, а сейчас в коллективе рядом с ним никто не стоит в Кубке Стэнли», – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.

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7 комментариев

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memphis
Ну хоть кто-то из этих отечественных экспертов признал, что тупо не смотрит НХЛ. А то всякая "кожевщина" любит порассуждать о развитии хоккея, но при этом явно совсем не следит за главной лигой в этом виде спорта)
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Oleg Kyakh-Ogly
Старый маразматик. Я кхл пытался пару раз смотреть к середине любого тайма - крепкий здоровый сон... Сказать нхл не мое, это как сказать игры спартак динамо киев 1984 года круче чем матчи ну там реал барса с топовыми месси и роналду... Короче , я тоже совковый парень и люблю многое из совка, но нхл не сравнима ни с чем ни с кхл ни со старым советским хоккеем времен цска. Я правда искренне поражаюсь людям которые смотрят кахаэлию, играю в хоккей по стариковски и в команде практически все смотрят кхл и никто нхл практически, реально . На мой взгляд это как комуто , кто слаще морковки не ел ничего конфетки дунькина радость за шедевр кондитерства покажется, а кто швейцарский шоколад ел, тому эти конфетки уже не нужны... Сорян за крик души как говорится. Просто бесят тупоголовые урапатриоты
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andreyv19
Можно было заканчивать после фразы: Я открываю газету...
Дальше все понятно))
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Crazy Writer
Ни одной игры не видел, но обсуждаю, комментирую итд. Классика
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Антон
Дальше-то что? (это уже мемом каким-то становится)
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забил на оборону
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хорошие в стране лидеры, распечатки интернета, "не смотрел, но осуждаю".
верной дорогой идёте, товарищ
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