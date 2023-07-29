Рашевский о съемках в клипе BlackStar: «Один раз шайба отлетела неудачно, и я боялся за камеры, потому что она одна как моя квартира стоит»

Дмитрий Рашевский подлился воспоминаниями о съемках в клипе BlackStar.

Нападающий « » снялся в клипе Анет Сай и Славы Слейма на песню «Доберемся до вершин».

– Я пришел в 10 часов утра и ушел в 10 вечера. Снимался всего 15 минут в общей сложности, когда была локация в кафе, а также полчасика на льду. Долгая и тяжелая работа со своими нюансами.

– Увлекала работа в этом направлении, когда вокруг столько камер, операторов?

– Операторы там профессионалы, у них оборудование такое… Один раз шайба отлетела неудачно, и я боялся за камеры, потому что она одна как моя квартира стоит.

Ребята из BlackStar – Анет Сай и Слава Слейм – простые. Много рассказывали про шоу-бизнес, – сказал .