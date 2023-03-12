Рашевский о серии с «Торпедо»: «В «Динамо» нет выдающихся звезд, зато есть равный и отличный коллектив. Все отработали на 110 процентов»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Дмитрий Рашевский Хоккей

Дмитрий Рашевский заявил, что все игроки «Динамо» отработали плей-офф на 110 процентов.

Клуб проиграл в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

«Тяжелая серия для нас и для «Торпедо». Мы были как огонь и вода: мы сильны обороной, соперник – атакой. Где-то мы допустили ненужные ошибки, где-то «Торпедо» повезло.

Это от волнения. Команда полна молодыми игроками, для которых многое было в новинку. Мы извлечем из этого урок и пойдем дальше.

Спасибо команде, персоналу, руководству и тренерскому штабу за то, что на протяжении всего сезона направляли нас на нужный путь. Все ребята в команде стали только лучше. В нашем составе нет выдающихся звезд, зато есть равный и отличный коллектив. Я рад этому. Этот сезон объединил нас. Может, мы и не самые сильные мастера в КХЛ, но мы отдали всех себя этой игре.

Не хочу говорить банальности о том, что это плей-офф. Но и выводы делать сейчас не смогу. Каждый должен покопаться в себе, понять, что сделал не так. Самое главное – претензий друг к другу у нас нет. Каждый может посмотреть в глаза каждому, все отработали на 110 процентов», – сказал форвард «Динамо».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Кеша
Рашевский , лично к тебе не много претензий , хотя с забитыми не блеск , как и нет претензий к Волкову (киперу) , Коновалову , О’Делл, Уил, Лилья , Муранов , Игумнов , Готовец и Кодола. Остальные не уровень Динамо . Вас так мордой возили, что должно быть стыдно вообще рот открывать. Если Динамо молодая команда , то Торпедо это юниоры . Скажи честно , что вы не тянете . И не надо тут лить нам в уши .
Питерский дурачок shamarin ходит по моим комментариям и минусует . Сосисек ему полную тарелку 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
Ответ Кеша
Рашевский , лично к тебе не много претензий , хотя с забитыми не блеск , как и нет претензий к Волкову (киперу) , Коновалову , О’Делл, Уил, Лилья , Муранов , Игумнов , Готовец и Кодола. Остальные не уровень Динамо . Вас так мордой возили, что должно быть стыдно вообще рот открывать. Если Динамо молодая команда , то Торпедо это юниоры . Скажи честно , что вы не тянете . И не надо тут лить нам в уши .
ДА не скажут они не чего. Поговорить не очем. Они в отпуск собрались.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
ДА ДИМА , НАСЧЕТ РОВНОГО КОЕКТИВА. И В ПРАВДУ ОН РОВНЫЙ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
Ответ The Normal One
То есть по вашему нельзя выложиться на 110% но при этом проиграть?
Думаю да. Выложится это когда есть результат. А его нет. Значит не на 100 выложались.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Normal One
Ответ Виталий Макеев
ДИМА ДАЙКА Я ТЕБЕ КОЕ ЧТО ПОЯСНЮ. НА СТО ПРОЦЕНТОВ , ЭТО КОГДА ТЫ ИДЕШЬ ДАЛЬШЕ, А НЕ СОБИРАЕШЬ ЧЕМОДАН. ВЫ И НА 30 ПРОЦЕНТОВ НЕ ОТЫГРАЛИ. ВАМ БЫ ТИХО ПРОМОЛЧАТЬ НЕ НАВОДИТЬ СМУТУ И ТАК ВСЕ НА ВЗВОДЕ. И ВООБЩЕТО ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ ИЗВЕНИТСЯ ЗА БЕЗДАРНУЮ ИГРУ.
То есть по вашему нельзя выложиться на 110% но при этом проиграть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Рашевский , лично к тебе не много претензий , хотя с забитыми не блеск , как и нет претензий к Волкову (киперу) , Коновалову , О’Делл, Уил, Лилья , Муранов , Игумнов , Готовец и Кодола. Остальные не уровень Динамо . Вас так мордой возили, что должно быть стыдно вообще рот открывать. Если Динамо молодая команда , то Торпедо это юниоры . Скажи честно , что вы не тянете . И не надо тут лить нам в уши .
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
ДИМА ДАЙКА Я ТЕБЕ КОЕ ЧТО ПОЯСНЮ. НА СТО ПРОЦЕНТОВ , ЭТО КОГДА ТЫ ИДЕШЬ ДАЛЬШЕ, А НЕ СОБИРАЕШЬ ЧЕМОДАН. ВЫ И НА 30 ПРОЦЕНТОВ НЕ ОТЫГРАЛИ. ВАМ БЫ ТИХО ПРОМОЛЧАТЬ НЕ НАВОДИТЬ СМУТУ И ТАК ВСЕ НА ВЗВОДЕ. И ВООБЩЕТО ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ ИЗВЕНИТСЯ ЗА БЕЗДАРНУЮ ИГРУ.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
Ответ Огюст
Что значит вы отработали на 110 % плей-офф ? Вы его проиграли , а ты хвальбу развёл не к месту - не горько на душе то , а вот игроки Торпедо его своим желанием мастерством и борьбой за победу действительно отыграли более чем на 100 % !
Всё верно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Батарейкин
Ладно, Дима, до 30 катайся в М-ве, на майские как обычно к нам до августа! Ждём!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Что значит вы отработали на 110 % плей-офф ? Вы его проиграли , а ты хвальбу развёл не к месту - не горько на душе то , а вот игроки Торпедо его своим желанием мастерством и борьбой за победу действительно отыграли более чем на 100 % !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий