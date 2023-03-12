Рашевский о серии с «Торпедо»: «В «Динамо» нет выдающихся звезд, зато есть равный и отличный коллектив. Все отработали на 110 процентов»

заявил, что все игроки « » отработали плей-офф на 110 процентов.

Клуб проиграл в шестой игре серии с « » (1:2 ОТ) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

«Тяжелая серия для нас и для «Торпедо». Мы были как огонь и вода: мы сильны обороной, соперник – атакой. Где-то мы допустили ненужные ошибки, где-то «Торпедо» повезло.

Это от волнения. Команда полна молодыми игроками, для которых многое было в новинку. Мы извлечем из этого урок и пойдем дальше.

Спасибо команде, персоналу, руководству и тренерскому штабу за то, что на протяжении всего сезона направляли нас на нужный путь. Все ребята в команде стали только лучше. В нашем составе нет выдающихся звезд, зато есть равный и отличный коллектив. Я рад этому. Этот сезон объединил нас. Может, мы и не самые сильные мастера в , но мы отдали всех себя этой игре.

Не хочу говорить банальности о том, что это плей-офф. Но и выводы делать сейчас не смогу. Каждый должен покопаться в себе, понять, что сделал не так. Самое главное – претензий друг к другу у нас нет. Каждый может посмотреть в глаза каждому, все отработали на 110 процентов», – сказал форвард «Динамо».