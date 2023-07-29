Рашевский о спаде: «Я сам немного расслабился: подумал, что суперхоккеист, способен забивать, сколько хочется. Оказалось не так»

Дмитрий Рашевский высказался о сложностях, с которыми столкнулся в прошлом сезоне.

В минувшем сезоне 22-летний форвард « » забросил 19 шайб в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ – столько же, сколько в 48 играх в сезоне-2021/22.

При этом по ходу регулярки у игрока была серия из 24 матчей без голов.

«В прошлом сезоне уплотнился календарь, стало больше матчей и нагрузки. Это предполагает изучение меня со стороны соперника, способность играть против меня.

Такое будет происходить и на третий, и четвертый сезон. Соперник будет знать, как опекать меня, и на что я способен.

Я сам немного расслабился: подумал, что суперхоккеист, способен забивать, сколько хочется. Оказалось не так, из-за чего проявился спад. Это будет для меня уроком», – сказал .