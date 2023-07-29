Коледов о критике в соцсетях: «Если ты так хочешь сказать, какое мы говно, то приди, поговорим. Что это за эра интернета? Я, видимо, уже стар для всего этого»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ интернет Павел Коледов соцсети брань контент Хоккей

Павел Коледов рассказал, как реагирует на критику со стороны фанатов в соцсетях.

– Болельщики в соцсетях не все довольны усилением команды, требуют легионеров. Эксперты некоторые говорят, что команда ослабла. А вы внутри коллектива это как-то обсуждаете?

– Мы не обсуждаем это. Есть команда, которая собралась. Есть тренерский штаб. Значит так надо было. Мы же не можем выбирать игроков и просить взять кого-то. Такого не бывает. Значит мы должны выигрывать тем, что есть.

– А как вообще критику фанатов воспринимаете? В Уфе они очень рьяные ведь...

– Мне в том году пресс-служба говорила про медийную активность. Я к этому отношусь спокойно, были моменты, когда я даже отвечал кому-то. Но это все с шуточной точки зрения. Потому что ты выходишь после игры, стоят фанаты и ты с ними разговариваешь.

Никто не говорил плохого ни разу. Пишут что-то в интернете. Ну и что? Писать можно все, что угодно. Мне Панин тоже показывал. Но кто пишет – закрытые профили, где ничего нет, потому что боятся показать свое лицо?

Помню видео с Захаром Арзамасцевым, который вышел на улицу, где было много болельщиков, которые начали его расспрашивать. Если у тебя есть вопросы, ты так хочешь высказать свое мнение и сказать, какое мы говно, то приди, поговорим. Что это за эра интернета? Я, видимо, уже стар для всего этого, – сказал защитник «Салавата Юлаева» в интервью «Бизнес Online». 

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5 комментариев

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magentrumen
адрес какой?
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Deathspell Omega
Ну, придет например и скажет. Дальше что?
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Melnikov1968
Вы когда о политике рассуждаете, придите на ток-шоу, без подготовки.
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vasilijm099@gmail.com
Ответ Deathspell Omega
Ну, придет например и скажет. Дальше что?
Ну реально почитать комменты действительно Всё спецы, тренера. Как говорится цыплят по осени считают!!! Не спешите.
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Melnikov1968
Ответ vasilijm099@gmail.com
Ну реально почитать комменты действительно Всё спецы, тренера. Как говорится цыплят по осени считают!!! Не спешите.
Эх правильно говорить и писать Тренеры.
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