Сергачев назвал самых медийных игроков КХЛ: «Яковлев, Панин, Миронов, Голдобин. Надеюсь, никого не забыл!»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Спартак рейтинги Тампа-Бэй Григорий Панин НХЛ КХЛ Егор Яковлев Динамо Николай Голдобин Андрей Миронов соцсети Михаил Сергачев Хоккей

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев назвал самых медийных игроков КХЛ.

Хоккеист ответил на вопрос в соцсети о том, каких игроков КХЛ он считает самыми медийными.

«С каждым годом появляется все больше интересных ребят! И это хорошо. Прошу поддерживать хоккеистов, чтобы они чувствовали себя свободнее и могли спокойно делиться любой информацией с любителями хоккея!

Всем от этого лучше – узнаете много нового и на ребят посмотрите с другой стороны. И смотреть хоккей будет интереснее.

Егор ЯковлевГригорий ПанинАндрей Миронов, Николай Голдобин. Надеюсь, никого не забыл!» – говорится в сообщении.

4 комментария

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Artem Pogrebkov
Чисто новость от подписчика Сергачева в запрещенной соцсети😂
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Джон Псина
Ну Панин то тот ещё любитель Инстаграмма, 10 20 постов в день пилит, получается он самый медийный
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Maxim Shumov
Йозе - главная хайп машина
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