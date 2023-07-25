Сергачев назвал самых медийных игроков КХЛ: «Яковлев, Панин, Миронов, Голдобин. Надеюсь, никого не забыл!»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев назвал самых медийных игроков КХЛ.

Хоккеист ответил на вопрос в соцсети о том, каких игроков он считает самыми медийными.

«С каждым годом появляется все больше интересных ребят! И это хорошо. Прошу поддерживать хоккеистов, чтобы они чувствовали себя свободнее и могли спокойно делиться любой информацией с любителями хоккея!

Всем от этого лучше – узнаете много нового и на ребят посмотрите с другой стороны. И смотреть хоккей будет интереснее.

, , , . Надеюсь, никого не забыл!» – говорится в сообщении.