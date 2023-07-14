Варданян об обучении тренеров академии «Авангарда»: «Был запрос на курсы ораторского мастерства. Еще пример – изучение цифрового этикета»

Вадим Варданян рассказал о программах обучения для тренеров академии «Авангарда».

«Во всей вертикали академии работают тренеры, как правило, имеющие опыт игры в хоккей на том или ином уровне. 25 специалистов трудятся непосредственно в Академии и еще столько же в детско-юношеской школе «Авангард», где занимаются младшие возрастные группы.

В мае 2022 года на Совете директоров клуба была принята новая концепция развития, и одной из инициатив руководства стало повышение квалификации тренерского состава, учитывая, что перед академией ставятся высокие задачи.

Мы сами понимаем, что нужно нашим специалистам, плюс ориентируемся на запросы от руководства и от самих обучающихся. Скажем, в прошлом году был запрос на курсы ораторского мастерства для тренеров.

С ребятами важно разговаривать, и разговаривать правильно. Мы пригласили специалиста, она провела восемь занятий по два часа. Еще один пример – обучение тренеров цифровому этикету. Это правила деловой переписки, общения в мессенджерах», – рассказал руководитель учебно-методического отдела академии « » Вадим Варданян.