Варданян об обучении тренеров академии «Авангарда»: «Был запрос на курсы ораторского мастерства. Еще пример – изучение цифрового этикета»

Теги Авангард КХЛ интернет детский хоккей соцсети Хоккей

Вадим Варданян рассказал о программах обучения для тренеров академии «Авангарда».

«Во всей вертикали академии работают тренеры, как правило, имеющие опыт игры в хоккей на том или ином уровне. 25 специалистов трудятся непосредственно в Академии и еще столько же в детско-юношеской школе «Авангард», где занимаются младшие возрастные группы.

В мае 2022 года на Совете директоров клуба была принята новая концепция развития, и одной из инициатив руководства стало повышение квалификации тренерского состава, учитывая, что перед академией ставятся высокие задачи.

Мы сами понимаем, что нужно нашим специалистам, плюс ориентируемся на запросы от руководства и от самих обучающихся. Скажем, в прошлом году был запрос на курсы ораторского мастерства для тренеров.

С ребятами важно разговаривать, и разговаривать правильно. Мы пригласили специалиста, она провела восемь занятий по два часа. Еще один пример – обучение тренеров цифровому этикету. Это правила деловой переписки, общения в мессенджерах», – рассказал руководитель учебно-методического отдела академии «Авангард» Вадим Варданян.

 

1 комментарий

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Антон Фёдоров
это правильно.
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