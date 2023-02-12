Рашевский о 2:3 с ЦСКА: «Динамо» свойственно ошибаться, но этот урок усвоим. Сухая серия давила на меня, забил – отлегло»

Нападающий «Динамо» высказался после 2 голов в ворота ЦСКА (2:3 Б).

«Нам свойственно ошибаться, но, я думаю, мы усвоим этот урок. У нас было достаточно матчей, когда мы вели в счете, но концентрация подводила – и мы пропускали голы. А буллиты – это лотерея, в которой нам не повезло.

В прошлом матче я не играл из-за болезни. Может быть, я ментально перезагрузился за это время. Игровая мысль была совсем другой, поэтому и получилось забить. Большая сухая серия давила на меня, но сейчас я забил – и у меня отлегло. Надеюсь, это не последние мои голы в сезоне.

В моменте с первым голом я поднял «мачту» наверх, а увидел меня и отдал пас прямо в клюшку. Мне осталось только реализовать свой момент», – сказал форвард.

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