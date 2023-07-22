Проект матча на Луне в 2035 году представлен учеными. Правила: мяч – губчатый и в 1,5 раза больше земного, судьи – голограммы, столкновения и игра головой запрещены
В 2035 году на Луне может состояться первый футбольный матч соревновательного характера.
Инженеры, технологи и другие научные работники, представляющие Институт инженерии и технологий (Великобритания), разработали первый свод правил лунного футбола.
Одна из целей проекта – увлечь и вдохновить молодежь, показать ей, как может выглядеть карьера в области науки, техники, инженерии и математики.
Для матча на Луне предлагается использовать черно-белый мяч, который будет в полтора раза больше обычного. Он должен быть сделан из аэрогеля нового поколения, что придаст ему губчатую структуру – она позволит мячу отскакивать от земли, при этом не имея внутри воздуха.
В качестве экипировки будет выдан герметичный костюм со встроенными подушками для коленей и локтей. Он будет иметь систему охлаждения и обогрева и фланелевую подкладку для впитывания пота. Шлемы должны будут обеспечивать возможность общения игроков и тренеров, отображения судейских решений и состояния костюма. Угол обзора – 180-270 градусов.
Лунный футбол будет бесконтактным видом спорта, в котором завладеть мячом можно будет только в результате перехвата, а не борьбы. В каждой команде будет по пять игроков, им будет запрещено не только совершать подкаты, но и играть головой – во избежание повреждения экипировки.
Для формирования ровного поля будет использована технология лазерного спекания – обстрела поверхности, в результате которого разнородные элементы будут плавиться и превращаться в единый слой. Размеры игровой площадки – 32 метра в длину и 25 метров в ширину. Увеличены будут и ворота – до почти 11 метров в ширину и почти 3 метров в высоту.
Судьи будут присутствовать на поле только в виде голограмм. Физически они будут находиться на станции.
Матч разобьют на четыре десятиминутные четверти с двадцатиминутными перерывами между ними – для обслуживания оборудования.
Институт инженерии и технологий объявил о проведении конкурса, в рамках которого британским детям в возрасте от 4 до 13 лет предложено придумать униформу для первой внеземной команды, Moon Utd.
Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! (©)