Проект матча на Луне в 2035 году представлен учеными. Правила: мяч – губчатый и в 1,5 раза больше земного, судьи – голограммы, столкновения и игра головой запрещены

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В 2035 году на Луне может состояться первый футбольный матч соревновательного характера.

Инженеры, технологи и другие научные работники, представляющие Институт инженерии и технологий (Великобритания), разработали первый свод правил лунного футбола.

Одна из целей проекта – увлечь и вдохновить молодежь, показать ей, как может выглядеть карьера в области науки, техники, инженерии и математики.

Для матча на Луне предлагается использовать черно-белый мяч, который будет в полтора раза больше обычного. Он должен быть сделан из аэрогеля нового поколения, что придаст ему губчатую структуру – она позволит мячу отскакивать от земли, при этом не имея внутри воздуха.

В качестве экипировки будет выдан герметичный костюм со встроенными подушками для коленей и локтей. Он будет иметь систему охлаждения и обогрева и фланелевую подкладку для впитывания пота. Шлемы должны будут обеспечивать возможность общения игроков и тренеров, отображения судейских решений и состояния костюма. Угол обзора – 180-270 градусов.

Лунный футбол будет бесконтактным видом спорта, в котором завладеть мячом можно будет только в результате перехвата, а не борьбы. В каждой команде будет по пять игроков, им будет запрещено не только совершать подкаты, но и играть головой – во избежание повреждения экипировки.

Для формирования ровного поля будет использована технология лазерного спекания – обстрела поверхности, в результате которого разнородные элементы будут плавиться и превращаться в единый слой. Размеры игровой площадки – 32 метра в длину и 25 метров в ширину. Увеличены будут и ворота – до почти 11 метров в ширину и почти 3 метров в высоту.

Судьи будут присутствовать на поле только в виде голограмм. Физически они будут находиться на станции.

Матч разобьют на четыре десятиминутные четверти с двадцатиминутными перерывами между ними – для обслуживания оборудования.

Институт инженерии и технологий объявил о проведении конкурса, в рамках которого британским детям в возрасте от 4 до 13 лет предложено придумать униформу для первой внеземной команды, Moon Utd.

43 комментария

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Паровоз19
там где-то мяч валяется после удара Рамоса с точки
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Дядя ТУРА
Фан айди нужен будет?
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Edwin_Hubble
Ничего в голову не пришло. Жгите, вас почитаю)
+8
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Astan4o
Мяч можно не искать, с 2012 года после пенки Рамоса Баварии он все еще лежит на луне.
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AdekvaT
Автор этой идеи некто Остап Б.
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Глыба
Снимут в павильоне Голливуда, по заветам Кубрика
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Паровоз19
там где-то мяч валяется после удара Рамоса с точки
Рядом с ним мяч Баджо валяется
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Mark Safa
Ответ Roman Araslanov
Интересно, почему же не хоккей и не фигурка?)))
Ты просто представь что будет если фигуристка прыгнет, такой обзор будет…
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Пинающий Достоинства
Улюмджинов купит эти команды ;)
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Roman Araslanov
Интересно, почему же не хоккей и не фигурка?)))
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Roman Araslanov
Ответ Mark Safa
Ты просто представь что будет если фигуристка прыгнет, такой обзор будет…
Да я понимаю. Просто троллинг на тему высказываний некоторых наших фигуристов/ок и хоккеистов
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Mark Safa
Ответ Flash27
Будет лимит на легионеров, чтобы в заявке были рождённые на Луне?
Там только Лунтик
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Alex Raycon
Ответ Дороф
Там же мяч Игуаина из 2015-го.
Мы поняли вас, пацаны. Луна, короче, это крыша невысокого дома рядом с коробкой во дворе, надо просто втихаря туда попасть и скинуть все закрытые туда мячи
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Mark Safa
Ответ Человек1991
Луны не существует ) незачем ждать до 2035 года, уже сейчас можно снять новый типо полёт на Луну и сыграть там футбольный матч )
Небось земля плоская🤭
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Velirpa
Ответ Дядя ТУРА
Фан айди нужен будет?
россияне не долетят.
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Mark Safa
Ответ wonderwall
а было бы здорово : сборная планеты Марс против сборной ФНЛ
Тренер сборной ФНЛ будет космо Стас
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Mark Safa
Ответ Дядя ТУРА
Фан айди нужен будет?
Лунтик айди уж точно будет нужен
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Дороф
Ответ Mark Safa
Небось земля плоская🤭
Учитывая некоторые комментарии данного юзера, возможно он и в это верит.
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Ваня Кабанов
Кто выпнет мяч в открытый космос, тот за ним и полетит
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Night Crawler
Фамилия одного из учёных, случайно, не Бендер?

Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! (©)
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Flash27
Будет лимит на легионеров, чтобы в заявке были рождённые на Луне?
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damondiamond
это разработки космической программы России вместе с Африкой?
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Дурачок
Я бы на этот матч сходил, если бы не Fan ID.
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wonderwall
а было бы здорово : сборная планеты Марс против сборной ФНЛ
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Человек1991
Луны не существует ) незачем ждать до 2035 года, уже сейчас можно снять новый типо полёт на Луну и сыграть там футбольный матч )
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