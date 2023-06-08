Кожевников о возвращении России на турниры: «В ИИХФ одни негодяи сидят! Если они боятся за нашу безопасность, можем взять с собой Росгвардию»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о перспективах возвращении России на международные турниры.

– Когда все-таки реально ждать возвращения наших сборных на международную арену?

– Все зависит от того, на каких условиях нам предложит вернуться. В ИИХФ одни негодяи сидят! Якобы они боятся за безопасность наших команд.

Давайте возьмем тогда Росгвардию, с ней сборная и поедет на международные турниры. Там очень сильные ребята, защитят. И не только нашу команду (смеется), – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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6 комментариев

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Savardus
Давайте Кожевникова отправим куда-нибудь с парой саниторов уже. Там сильные ребята. Они защитят нас от подобных спикеров
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Рус Киссенжер
в ИИХФ негодяи? может в другом месте.
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Виктор Анатольевич
А ближе к вечеру я повышаю градус напитков.
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Eliza77
Так можно сразу и на танке на турнир поехать )
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Zloy Zlydnev
Пусть с омоном едет в район Херсона и там геройствуют
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Ебздрогыч
Может Росгвардия лучше своим основным делом займется? В законе о Росгвардии написано зачем она нужна:

3. участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4. участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;
5. участие в территориальной обороне Российской Федерации;
6. оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации.

Что-то в Белгородской области ее не видно...
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