Кожевников о возвращении России на турниры: «В ИИХФ одни негодяи сидят! Если они боятся за нашу безопасность, можем взять с собой Росгвардию»

Александр Кожевников высказался о перспективах возвращении России на международные турниры.

– Когда все-таки реально ждать возвращения наших сборных на международную арену?

– Все зависит от того, на каких условиях нам предложит вернуться. В ИИХФ одни негодяи сидят! Якобы они боятся за безопасность наших команд.

Давайте возьмем тогда Росгвардию, с ней сборная и поедет на международные турниры. Там очень сильные ребята, защитят. И не только нашу команду (смеется), – сказал двукратный олимпийский чемпион.