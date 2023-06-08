Кожевников о возвращении России на турниры: «В ИИХФ одни негодяи сидят! Если они боятся за нашу безопасность, можем взять с собой Росгвардию»
Александр Кожевников высказался о перспективах возвращении России на международные турниры.
– Когда все-таки реально ждать возвращения наших сборных на международную арену?
– Все зависит от того, на каких условиях нам предложит вернуться. В ИИХФ одни негодяи сидят! Якобы они боятся за безопасность наших команд.
Давайте возьмем тогда Росгвардию, с ней сборная и поедет на международные турниры. Там очень сильные ребята, защитят. И не только нашу команду (смеется), – сказал двукратный олимпийский чемпион.
3. участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4. участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;
5. участие в территориальной обороне Российской Федерации;
6. оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации.
Что-то в Белгородской области ее не видно...