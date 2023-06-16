Кожевников о допуске россиян к ОИ-2024 на правах команды беженцев: «В МОК все скурвились, начиная с Баха. Ублюдки. Такой вариант участия для нас точно недопустим»

Александр Кожевников назвал МОК с Томасом Бахом «ублюдками».

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.

«МОК, конечно, чудит. С какой стати наши спортсмены беженцы, откуда они бежали, из своей страны? Это политические вещи и нам надо отказываться от участия в таком статусе. Это бред, видно, что ребята в МОК не те витамины принимают.

Они все в МОК скурвились, начиная с Баха. У них нет ни стыда, ни совести. Такой вариант участия для нас точно не допустим. Они – ублюдки в МОК вместе с Бахом. Других слов у меня просто нет», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.