Кожевников о допуске россиян к ОИ-2024 на правах команды беженцев: «В МОК все скурвились, начиная с Баха. Ублюдки. Такой вариант участия для нас точно недопустим»

Теги МОК Томас Бах Александр Кожевников Париж-2024 Политика Р-Спорт брань Хоккей

Александр Кожевников назвал МОК с Томасом Бахом «ублюдками».

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.

«МОК, конечно, чудит. С какой стати наши спортсмены беженцы, откуда они бежали, из своей страны? Это политические вещи и нам надо отказываться от участия в таком статусе. Это бред, видно, что ребята в МОК не те витамины принимают.

Они все в МОК скурвились, начиная с Баха. У них нет ни стыда, ни совести. Такой вариант участия для нас точно не допустим. Они – ублюдки в МОК вместе с Бахом. Других слов у меня просто нет», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.

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18 комментариев

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Амфитрион
Ну что, за полдня все характерные стадии. С утра бодрые юморные заявления про Барбашева и Николишина, затем постепенно скатывается в агрессию...
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barsuk611
Ребята, вас просто не хотят там видеть. Примите это уже и устраивайте свои пан-русские игры с другими отщепенцами
+11
-3
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Arthur Ugly
Не по масти прешь, Бах! - добавил Кожевников и... добавил в стакан.
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Фанат Сан-Марино
Когда-нибудь "Finlandia" для Кожевы тоже скурвится
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Антон Александров
Бахнул и сказал про Баха - обычный день Кожевникова
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Anatoliy Utkin
А европейцам надо предложить выступать в составе команды прислужников.
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Nikolay_exp
Просто в качестве констатации факта - европейцы никогда не опускались до оскорбленийкак это сделали "умники" типа кажэвы. Из за них нас и считают отсталой и варварской страной
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ivan ivanov
Так вам никто участвовать и не предлагает, заявка подается спортсменом независимо от ваших желаний
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Ivan Balashov
Для "вас" недопустим - вы и не участвуйте.

Зачем за всех остальных-то решать?
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Veles3101
Бедняжка Бах не знает уже что придумать что впихнуть Россию в соревнования и отработать ранее полученные чемоданы с деньгами от Мутко, а его всё равно унижают
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maks44
Ну Кожевников видно уже грамм двести "витаминов" принял.
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Геннадий Тимченко
а чего дочку его не спросили, как бывшего депутата Государственной Думы❓🤔
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gv4rdiolap
Да просто боятся на самом деле - мое мнение
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Олег Мохов
кожевников:Придется идти до Парижа со стаканом.
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alklimov2018
Ответ ivan ivanov
Так вам никто участвовать и не предлагает, заявка подается спортсменом независимо от ваших желаний
Это Ваша фантазия работает независимо вот Ваших желаний.:)))
МОК - не частная лавочка и не коммерческие старты. Спортсмен не может подать заявку. Все делается в рамках федераций государства. К тому же членство в МОК подразумевает немалые финансовые затраты, которые несет государство.
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