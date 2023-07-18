Агент о переходе Гусева в «Динамо»: «Как говорил Ленин: «То, о чем так долго предупреждали большевики, произошло». Никита – элита российского хоккея, олицетворение КХЛ и золота Олимпиады-2018»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Кудашов КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир Динамо Р-Спорт Хоккей

Агент Никиты Гусева прокомментировал переход игрока в «Динамо».

«Как говорил Владимир Ленин: «То, о чем так долго предупреждали большевики, произошло». Этот процесс был довольно длительным, но договорились с «Динамо» буквально вчера и заключили сделку.

Никита уже работал с Алексеем Николаевичем Кудашовым в СКА, и у него под его руководством были гроссмейстерские результаты при меньшем количестве игр. Теперь Кудашов тренирует «Динамо», и его выбор пал на Гусева – качественного хоккеиста, который является элитой российского хоккея.

Никита – олицетворение не только КХЛ, но и золотых медалей Олимпиады-2018. «Динамо» проанализировало ситуацию и пошло по такому пути. Значит, Гусев полностью подходит игровой модели Алексея Кудашова.

При этом в вопросах трудоустройства игроков играет роль и желание самого хоккеиста. Наверное, для Никиты вариант с «Динамо» можно назвать идеальным», – сказал Юрий Николаев.

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