Никита Гусев: «Не считаю, что в НХЛ плохо играл. Доволен своей игрой там»

Никита Гусев признался, что доволен своим временем в НХЛ.

Гусев выступал в НХЛ за «Нью‑Джерси» и «Флориду» в 2019-2021 годах. Прошлый сезон хоккеист провел в СКА.

18 июля московское «Динамо» объявило о подписании однолетнего соглашения с Гусевым.

– Тема НХЛ для тебя уже закрыта или ты пока думаешь?

– Посмотрим, как будет. Я не считаю, что я там плохо играл. Я доволен своей игрой там.

– В первом большом интервью перед тем, как туда уезжать, ты сказал, что не хочешь быть палкой, которая стреляет раз в год в четвертом звене. Но почему‑то тебя такой палкой там и видели…

– Все разное, разное понимание. Мне тоже, наверное, надо было привыкнуть к требованиям, поэтому было иногда интересно, иногда просто, а иногда непонятно.

Сначала, когда я туда ехал, то думал, что играть справа будет для меня проблемой, а потом попробовал и понял, что, по большому счету, для меня разницы нет. Я могу играть справа и слева.

В Америке меня ставили справа, чтобы я при входе в зону мог сразу бросать, а не искать партнера. Акцент был на то, чтобы я больше бросал по воротам.

Понятно, что не так просто играть, когда ты сыграл одну смену, а потом пять минут сидишь. Это другие ощущения, к этому тоже надо привыкать, – заявил форвард «Динамо».