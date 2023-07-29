Габриэль Карлссон вернулся в Швецию. Защитник системы «Вашингтона» подписал контракт с «Векше» на 3 года

Защитник системы «Вашингтона» Габриэль Карлссон вернулся в Швецию.

26-летний игрок подписал контракт с « » на 3 года.

В минувшем сезоне Карлссон провел 6 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Кэпиталс», набрав 2 (0+2) очка.

В за « » провел 59 игр и набрал 15 (1+14) баллов при полезности «+22».

Игрок стал обладателем Кубка Колдера вместе с «Беарс», сыграв 20 матчей (2 очка, 0+2) в победном плей-офф.

За 7 сезонов в Северной Америке Карлссон провел в общей сложности 81 матч в и 205 – в АХЛ.