Габриэль Карлссон вернулся в Швецию. Защитник системы «Вашингтона» подписал контракт с «Векше» на 3 года
Защитник системы «Вашингтона» Габриэль Карлссон вернулся в Швецию.
26-летний игрок подписал контракт с «Векше» на 3 года.
В минувшем сезоне Карлссон провел 6 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Кэпиталс», набрав 2 (0+2) очка.
В АХЛ за «Херши» провел 59 игр и набрал 15 (1+14) баллов при полезности «+22».
Игрок стал обладателем Кубка Колдера вместе с «Беарс», сыграв 20 матчей (2 очка, 0+2) в победном плей-офф.
За 7 сезонов в Северной Америке Карлссон провел в общей сложности 81 матч в НХЛ и 205 – в АХЛ.
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