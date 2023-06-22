«Херши» выиграл Кубок Колдера в 12-й раз, обновив рекорд АХЛ. Фарм «Вашингтона» обыграл «Коачеллу» 4-3 в серии

«Херши» выиграл Кубок Колдера-2023.

Фарм-клуб « » одержал победу в финальной серии с « » со счетом 4-3 (3:2 ОТ в седьмом матче).

Клуб стал чемпионом АХЛ в 12-й раз в своей истории, обновив рекорд лиги.

Автором победной шайбы в седьмом матче стал Майк Веккионе.

Напомним, « » под руководством Тодда Нельсона проиграл два первых матча финала плей-офф против фарма « », после чего одержал три победы подряд.