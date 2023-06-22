«Херши» выиграл Кубок Колдера в 12-й раз, обновив рекорд АХЛ. Фарм «Вашингтона» обыграл «Коачеллу» 4-3 в серии

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши рекорды Кубок Колдера Сиэтл Тодд Нельсон Майк Веккионе Коачелла Вэлли Хоккей

«Херши» выиграл Кубок Колдера-2023.

Фарм-клуб «Вашингтона» одержал победу в финальной серии с «Коачеллой» со счетом 4-3 (3:2 ОТ в седьмом матче). 

Клуб стал чемпионом АХЛ в 12-й раз в своей истории, обновив рекорд лиги.

Автором победной шайбы в седьмом матче стал Майк Веккионе.

Напомним, «Херши» под руководством Тодда Нельсона проиграл два первых матча финала плей-офф АХЛ против фарма «Сиэтла», после чего одержал три победы подряд.

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4 комментария

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Кино Музыка
Всех на просмотр в Вашингтон.
+3
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as.73
Просмотр это хорошо... Что Вашингтону с тяжелыми "старческими" контрактами делать?
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NACfoRekcuF
Ответ Иван Иванов
Вот, кто должен вместо Овечкина играть
Кому должен? Идиотам? Будут играть вместо Овечкина, когда тот не сможет. А пока могут попробовать хотя бы Манту из состава вытеснить.
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