«Херши» выиграл Кубок Колдера в 12-й раз, обновив рекорд АХЛ. Фарм «Вашингтона» обыграл «Коачеллу» 4-3 в серии
«Херши» выиграл Кубок Колдера-2023.
Фарм-клуб «Вашингтона» одержал победу в финальной серии с «Коачеллой» со счетом 4-3 (3:2 ОТ в седьмом матче).
Клуб стал чемпионом АХЛ в 12-й раз в своей истории, обновив рекорд лиги.
Автором победной шайбы в седьмом матче стал Майк Веккионе.
Напомним, «Херши» под руководством Тодда Нельсона проиграл два первых матча финала плей-офф АХЛ против фарма «Сиэтла», после чего одержал три победы подряд.
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