«Вашингтон» подписал лучшего бомбардира фарм-клуба «Калгари» Филлипса – 76 очков в 66 матчах. Контракт – односторонний
Четыре хоккеиста подписали контракты с «Вашингтоном».
Одностороннее соглашение на 775 тысяч долларов с клубом подписал 25-летний нападающий Мэттью Филлипс.
Он занял первое место в списке лучших снайперов фарм-клуба «Калгари» в АХЛ в прошлом сезоне, набрав 76 (36+40) очков в 66 матчах.
Кроме того, двусторонние соглашения с «Кэпиталс» продлили голкипер Хантер Шепард (775 тысяч долларов в НХЛ, 350 тысяч долларов – в АХЛ) и защитник Дилан Макилрат (775 тысяч долларов в НХЛ, 525 тысяч долларов – в АХЛ).
Также состав «Вашингтона» пополнил Пьеррик Дюбе, подписавший двусторонний контракт (870 тысяч долларов в НХЛ, 82,5 тысячи долларов – в АХЛ). В прошлом сезоне нападающий выступал за фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ.
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