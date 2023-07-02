«Вашингтон» подписал лучшего бомбардира фарм-клуба «Калгари» Филлипса – 76 очков в 66 матчах. Контракт – односторонний

Четыре хоккеиста подписали контракты с «Вашингтоном».

Одностороннее соглашение на 775 тысяч долларов с клубом подписал 25-летний нападающий Мэттью Филлипс.

Он занял первое место в списке лучших снайперов фарм-клуба «Калгари» в в прошлом сезоне, набрав 76 (36+40) очков в 66 матчах.

Кроме того, двусторонние соглашения с «Кэпиталс» продлили голкипер Хантер Шепард (775 тысяч долларов в , 350 тысяч долларов – в АХЛ) и защитник (775 тысяч долларов в НХЛ, 525 тысяч долларов – в АХЛ).

Также состав « » пополнил Пьеррик Дюбе, подписавший двусторонний контракт (870 тысяч долларов в НХЛ, 82,5 тысячи долларов – в АХЛ). В прошлом сезоне нападающий выступал за фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ.