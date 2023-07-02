«Вашингтон» подписал лучшего бомбардира фарм-клуба «Калгари» Филлипса – 76 очков в 66 матчах. Контракт – односторонний

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Дилан Макилрат Пьеррик Дюбе Мэттью Филлипс Хоккей

Четыре хоккеиста подписали контракты с «Вашингтоном».

Одностороннее соглашение на 775 тысяч долларов с клубом подписал 25-летний нападающий Мэттью Филлипс.

Он занял первое место в списке лучших снайперов фарм-клуба «Калгари» в АХЛ в прошлом сезоне, набрав 76 (36+40) очков в 66 матчах.

Кроме того, двусторонние соглашения с «Кэпиталс» продлили голкипер Хантер Шепард (775 тысяч долларов в НХЛ, 350 тысяч долларов – в АХЛ) и защитник Дилан Макилрат (775 тысяч долларов в НХЛ, 525 тысяч долларов – в АХЛ).

Также состав «Вашингтона» пополнил Пьеррик Дюбе, подписавший двусторонний контракт (870 тысяч долларов в НХЛ, 82,5 тысячи долларов – в АХЛ). В прошлом сезоне нападающий выступал за фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kirk
Ему 35? Если нет, тогда странно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
столичный ж.и.т.е.л.ь.
тьфу ты , а я то уже было подумал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий