«Вашингтон» продлил Райли Саттера на год. Форвард выиграл с «Херши» Кубок Колдера
Форвард Райли Саттер остался в системе «Вашингтона».
«Кэпиталс» заключили новое соглашение с 23-летним канадцем на год, он находился в статусе ограниченно свободного агента.
Зарплата Саттера в НХЛ составит 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 90 тысяч. Нападающий еще не играл в НХЛ.
В прошлом сезоне в 69 матчах АХЛ Саттер набрал 12 (5+7) очков, добившись лучших показателей за карьеру.
В 20 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов, в составе «Херши» Саттер выиграл Кубок Колдера, забросив победную шайбу в 3-м матче финала с «Коачеллой» (4-3).
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