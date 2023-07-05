«Вашингтон» продлил Райли Саттера на год. Форвард выиграл с «Херши» Кубок Колдера

Форвард Райли Саттер остался в системе «Вашингтона».

«Кэпиталс» заключили новое соглашение с 23-летним канадцем на год, он находился в статусе ограниченно свободного агента.

Зарплата Саттера в составит 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 90 тысяч. Нападающий еще не играл в НХЛ.

В прошлом сезоне в 69 матчах АХЛ Саттер набрал 12 (5+7) очков, добившись лучших показателей за карьеру.

В 20 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов, в составе « » Саттер выиграл Кубок Колдера, забросив победную шайбу в 3-м матче финала с «Коачеллой» (4-3).