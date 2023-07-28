«Аризона» предложила Макбэйну контракт на 2 сезона с кэпхитом 1,2 млн долларов, форвард хочет на год и 2,25 млн

Теги Аризона НХЛ Эллиотт Фридман Джек Макбэйн деньги Хоккей

Джек Макбэйн хочет зарабатывать 2,25 млн долларов за сезон в «Аризоне».

Ранее нападающий обратился в арбитраж для разрешения спора.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, «Аризона» предложила игроку соглашение на 2 сезона с окладом 1,2 млн долларов в год. Макбэйн хочет получить контракт на год и 2,25 млн долларов.

Арбитраж должен состояться 30 июля. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.

По прошлому контракту нападающий получал 883 750 долларов в год.

В минувшем сезоне 23-летний Макбэйн провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 26 (12+14) баллов. 

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1 комментарий

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Дмитрий Сальников-Грачев
На 1.7-1.8 точно наигрался.
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