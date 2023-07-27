Банк хочет взыскать с Гальченюка около 300 тысяч долларов плюс проценты за неисполнение обязательств по кредиту (Montreal Gazette)

Канадский банк хочет взыскать с Алекса Гальченюка около 300 тысяч долларов плюс проценты.

Royal Bank of Canada подал в суд на нападающего за неисполнение обязательств по кредиту, сообщает Montreal Gazette.

В заявлении, поданном в Высший суд Квебека 20 июля, юристы банка утверждают, что «ответчик не выполнил свои обязательства по кредиту в том смысле, что он не произвел некоторые платежи, и на сегодняшний день задолженность не устранена».

Общая сумма кредита, который был взят в июне 2014 года, составляет 299 466,88 долларов США.

Банк утверждает, что 18 апреля Гальченюку было вручено уведомление об аннулировании льготы по сроку с просьбой выплатить кредит, основная ставка по которому в настоящее время составляет 7,2%.

В иске говорится, что несмотря на уведомление, «ответчик не выплатил и/или отказался выплатить истцу сумму, причитающуюся по кредиту»

Банк требует выплаты задолженности плюс проценты по ставке 9,2% годовых по состоянию на 20 июля.

Ранее «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. 29-летний нападающий начал изучать предложения в КХЛ.

Гальченюк после скандала в Америке ищет клуб в КХЛ. В юности он отказался от российского паспорта