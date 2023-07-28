Новиков об отстранении молодежной и юниорской сборных России: «Это трагедия, права ребенка нельзя ущемлять. Надо на уровне ООН поднять вопрос»

Юрий Новиков высказался об отстранении молодежной и юниорской сборных России от турниров.

31 июля в Чехии и Словакии стартует Кубок Глинки/Гретцки. Юниорская сборная России пропустит турнир второй год подряд.

«Весь мир переживает очень тяжелые времена, рушатся скрепы и моральные устои. Света в конце тоннеля нет. Второй год мы уже отстранены от международных соревнований, все выдумывает какие-то ограничения. Самое главное, что это касается молодежного спорта.

То, что наши юниорские и молодежные сборные ограничили в выступлениях, для меня это самая большая трагедия. Ребята перерастут возрастной порог и не смогут уже принять участия в этих турнирах. Не будет больше Баффало, который был при Брагине. Это моя боль.

Именитые спортсмены все это переживут, а как объяснить ребенку, который жил чемпионатом мира, что какие-то дяди лишили его мечты в нарушение всех законов и моральных норм? Как говорится, весь мир не стоит слезы ребенка, а здесь ручьи текут. И взрослые дяди в этом повинны.

Должна быть узаконена какая-то хартия, где бы говорилось, что права ребенка нельзя ущемлять. Этот вопрос надо поднять на уровне ООН. У нас в свое время говорили: «Сын за отца не отвечает», а сейчас дети оказались заложниками ситуации. Это недопустимо.

И мы говорим не только о российских и белорусских спортсменах. Кто знает, какая ситуация будет в мире через один-два года. В любой ситуации права ребенка должны быть защищены, и он сможет принять участия в любых соревнованиях по спортивному отбору. Пусть взрослые ссорятся и ругаются, но детей трогать нельзя», – заявил заслуженный тренер России Юрий Новиков.