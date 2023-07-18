Юрий Новиков: «Федотов честно отдал долг стране и вправе решать свою судьбу сам. Все в его руках»

Юрий Новиков высказался о возвращении вратаря Ивана Федотова в ЦСКА после службы в армии.

«При всем оптимизме это потеря спортивной формы, психологический удар по человеку. Поэтому я бы не стал кричать: «Ничего страшного. Подумаешь, год не играл». Это серьезно.

Тем не менее Федотов понимал, что армия – это не вечно и через год надо снова возвращаться в профессию. То, что ему там дали возможность тренироваться, это тоже хорошо. Военные начальники с пониманием отнеслись к этой сложной ситуации, в которую попал вратарь.

Сейчас мы видим, что у хорошее настроение, что он отдохнул. Сейчас он засучит рукава и начнет опять работать. Федотов честно отдал долг стране и вправе решать свою судьбу сам. Все в его руках.

Действующий ли у него контракт с «Филадельфией» будут разбираться юристы и агенты. Самое главное, что год прошел, и мы будем рады увидеть Ваню в форме любой команды. Желаем ему самого хорошего на льду и в жизни», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Первые слова Федотова после армии: почему вернулся в ЦСКА и что с «Филадельфией»?