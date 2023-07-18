Юрий Новиков: «Федотов честно отдал долг стране и вправе решать свою судьбу сам. Все в его руках»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Юрий Новиков КХЛ Иван Федотов Хоккей

Юрий Новиков высказался о возвращении вратаря Ивана Федотова в ЦСКА после службы в армии.

«При всем оптимизме это потеря спортивной формы, психологический удар по человеку. Поэтому я бы не стал кричать: «Ничего страшного. Подумаешь, год не играл». Это серьезно.

Тем не менее Федотов понимал, что армия – это не вечно и через год надо снова возвращаться в профессию. То, что ему там дали возможность тренироваться, это тоже хорошо. Военные начальники с пониманием отнеслись к этой сложной ситуации, в которую попал вратарь.

Сейчас мы видим, что у Вани хорошее настроение, что он отдохнул. Сейчас он засучит рукава и начнет опять работать. Федотов честно отдал долг стране и вправе решать свою судьбу сам. Все в его руках.

Действующий ли у него контракт с «Филадельфией» будут разбираться юристы и агенты. Самое главное, что год прошел, и мы будем рады увидеть Ваню в форме любой команды. Желаем ему самого хорошего на льду и в жизни», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Первые слова Федотова после армии: почему вернулся в ЦСКА и что с «Филадельфией»?

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5 комментариев

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xyh7dzxkk9
Хочет играть в КХЛ - играет за ЦСКА,
хочет играть в НХЛ - все равно играет за ЦСКА.
Абсолютно свободен в выборе
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garazhkucherova
У них у всех одна методичка, слово в слово друг за другом повторяют
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Pavel Pektubaev
Надоели уже с этим федотовым
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ОлегИванов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ xyh7dzxkk9
Хочет играть в КХЛ - играет за ЦСКА, хочет играть в НХЛ - все равно играет за ЦСКА. Абсолютно свободен в выборе
Хочет отдыхать в Дубае, отдыхает в Дубае.
Хочет отдыхать в Подмосковье - всё равно отдыхает в Дубае.
Вот как запугали бедного Федотова.
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