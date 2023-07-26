Юрий Новиков: «Хоккею нужна реновация. ВХЛ надо переименовать в Суперлигу, чтобы поднять статус. И обязательно проводить переходный турнир с клубами КХЛ»

Теги Юрий Новиков КХЛ ВХЛ Хоккей

Юрий Новиков считает, что между клубами КХЛ и ВХЛ нужно проводить переходный турнир .

«Наш хоккей развивает очень сильно – вопрос, как это все переварить. Ему нужна реновация, перестройка всей вертикали. Имея такие возможности, мы должны поднять хоккей на совершенно другой уровень.

Думаю, что в первую очередь надо разобраться с ВХЛ. Только одна Москва каждый год выпускает 500 игроков, у нас переизбыток молодых ребят. Вместе с водой мы выплескиваем десятки способных хоккеистов. Надо пойти на какие-то ограничительные меры, чтобы в Вышей лиге играло больше молодежи. И нужно разобраться, что вообще дает ВХЛ.

Я считаю, что в ВХЛ надо сократить количество команд и переименовать ее в Суперлигу, чтобы поднять статус. И обязательно нужно проводить переходный турнир между нижними клубами КХЛ и лучшими ВХЛ.

Если команда Высшей лиги обыграет соперника из КХЛ, почему бы ее не вернуть в элиту? Этот переходный турнир даст возможность более серьезно развивать хоккей в регионах. Даже если на первом этапе команды ВХЛ не будут подниматься наверх, то эти матчи все равно принесут пользу.

Вот команда КХЛ не попала в плей-офф, клюшки сложили, побегали-попрыгали – и все. Там надо расшевелить болото. И Высшая лига сейчас варится в своем соку, но мы не можем пустить все на самотек. Не надо бояться, надо пробовать. Везде в стране идет реновация, она должна прийти и в хоккей», – считает заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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9 комментариев

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Раменки за Динамо
500 игроков это не переизбыток, а полноценный батальон.
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PuRGeN
Ой да хоть чемпионатом Вселенной назовите, первенством водокачки он от этого не перестанет быть. Надо там улучшать инфраструктуру, больше работать с низшими лигами чтоб оттуда была подпитка игроками , а то с вышки почти нереально в кхл зайти
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Человек Который-Гуляет-Сам-По-Себе
сколько раз было говорено, что не все клубы то и стремятся особо в КХЛ, та же Югра..
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Вадим Сидоров
А найдутся у условного Тороса бабки играть в КХЛ?
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Melnikov1968
И почему тогда 500 полноценных игроков не могут найти себе работу? Может они на хрен никому не нужны? А если нужны, почему их никуда не приглашают?
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ни первый_ни последний
согласен пускай переименовывают в суперлигу, фхр берет кураторство над суперлигой и отпускает кхл в свободное плавание как комерческое образование. Турнир нужен да, только у большинства клубов вхл если пробьются в кхл где играть, в сараях. Единственный вариант искать алтернативные арены, а как же свой болельщик. Пускай строят арены клубы вхл и тогда можно всё воплотить в жизнь. Идея неплохая. Станет вопрос только в деньгах тк у нас гос финансирование.
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marshal .masha
Ещё маленько и уровень ВХЛ и КХЛ ничем не будет отличаться, можно будет в одну лигу объединиться
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RusselAlexAbrams
Какая свежая мысль… которая сломает логику самой КХЛ:
Не спортивный, а финансовый принцип формирования лиги ( финансовые гарантии , инфраструктура и т.д.)
Тут либо по аналогии с НХЛ, у кого есть бабки - тот и в элите , либо назад Суперлига - Высшая лига - Первая Лига: кто вышел , тот вышел и не важно , на 15 арена или каток на 1,5 тысячи
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Евгений Кочнев
Ответ Вадим Сидоров
А найдутся у условного Тороса бабки играть в КХЛ?
это очень сложно для понимания ветеранов. они в другой вселенной живут
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