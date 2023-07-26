Юрий Новиков: «Хоккею нужна реновация. ВХЛ надо переименовать в Суперлигу, чтобы поднять статус. И обязательно проводить переходный турнир с клубами КХЛ»

Юрий Новиков считает, что между клубами КХЛ и ВХЛ нужно проводить переходный турнир .

«Наш хоккей развивает очень сильно – вопрос, как это все переварить. Ему нужна реновация, перестройка всей вертикали. Имея такие возможности, мы должны поднять хоккей на совершенно другой уровень.

Думаю, что в первую очередь надо разобраться с ВХЛ. Только одна Москва каждый год выпускает 500 игроков, у нас переизбыток молодых ребят. Вместе с водой мы выплескиваем десятки способных хоккеистов. Надо пойти на какие-то ограничительные меры, чтобы в Вышей лиге играло больше молодежи. И нужно разобраться, что вообще дает ВХЛ.

Я считаю, что в ВХЛ надо сократить количество команд и переименовать ее в Суперлигу, чтобы поднять статус. И обязательно нужно проводить переходный турнир между нижними клубами КХЛ и лучшими ВХЛ.

Если команда Высшей лиги обыграет соперника из КХЛ, почему бы ее не вернуть в элиту? Этот переходный турнир даст возможность более серьезно развивать хоккей в регионах. Даже если на первом этапе команды ВХЛ не будут подниматься наверх, то эти матчи все равно принесут пользу.

Вот команда КХЛ не попала в плей-офф, клюшки сложили, побегали-попрыгали – и все. Там надо расшевелить болото. И Высшая лига сейчас варится в своем соку, но мы не можем пустить все на самотек. Не надо бояться, надо пробовать. Везде в стране идет реновация, она должна прийти и в хоккей», – считает заслуженный тренер России Юрий Новиков.