Дэвид Немировски сообщил, что больше считает себя русским, чем канадцем.

– Читали российскую прессу после назначения в «Сибирь»? Многие ветераны жаловались, что вы занимаете место русских тренеров.

– Я большую часть жизни провел в России, а не в Канаде. Считаю себя больше русским, чем канадцем. Посмотрев на меня, нельзя сказать, что в клуб приехал чистый иностранец.

Но это их мнение – все имеют право на него. Стараюсь не думать о таких вещах. Всегда будет какой-то негатив.

– В детстве не было такого, что для одних вы были недостаточно русским, а для других – недостаточно канадцем?

– Нет, почти всю жизнь нас с братом считали русскими. Когда начинали играть в хоккей, то против меня и Миши всегда играли жестче и строже, чем против остальных.

Мы ведь уже с детства играли с фамилией на спине. Тем более что на наше детство пришлось на пик противостояния Россия – Канада. Брат родился в Советском Союзе, я – уже в Торонто. Но, несмотря на это, про меня все равно всегда говорили «русский, русский» и кричали нам очень некрасивые слова, – сказал главный тренер « » Немировски.

Плющев о Немировски: «Сибирь» предпочла канадца отечественному специалисту. Это говорит о том, что у нас кризис тренерских кадров»