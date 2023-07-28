Дэвид Немировски: «Мое детство пришлось на пик противостояния Россия – Канада. Я родился в Торонто, но про меня говорили «русский», кричали некрасивые слова»

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дэвид Немировски сообщил, что больше считает себя русским, чем канадцем.

– Читали российскую прессу после назначения в «Сибирь»? Многие ветераны жаловались, что вы занимаете место русских тренеров.

– Я большую часть жизни провел в России, а не в Канаде. Считаю себя больше русским, чем канадцем. Посмотрев на меня, нельзя сказать, что в клуб приехал чистый иностранец.

Но это их мнение – все имеют право на него. Стараюсь не думать о таких вещах. Всегда будет какой-то негатив.

– В детстве не было такого, что для одних вы были недостаточно русским, а для других – недостаточно канадцем?

– Нет, почти всю жизнь нас с братом считали русскими. Когда начинали играть в хоккей, то против меня и Миши всегда играли жестче и строже, чем против остальных.

Мы ведь уже с детства играли с фамилией на спине. Тем более что на наше детство пришлось на пик противостояния Россия – Канада. Брат родился в Советском Союзе, я – уже в Торонто. Но, несмотря на это, про меня все равно всегда говорили «русский, русский» и кричали нам очень некрасивые слова, – сказал главный тренер «Сибири» Немировски.

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3 комментария

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HockeyMan
Помню когда Немировски из Казани обменяли в химик, его сперва отправили на выезд с фарс лубом химик-2 и он жил в одном номере с мои братом)
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Саша Казанов
Эх толерантная канадка))
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забил на оборону
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Свистит. Торонто - самый диверсифицированный (этнически) мегаполис мира. Разговоры о выделении какого-то этноса пресекаются на корню.
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