Немировски об Андреоффе: «Сибирь» хотела такого игрока. У Энди разносторонний стиль – нет одного качества, за счет которого он играет»

Теги Сибирь Дэвид Немировски АХЛ КХЛ Энди Миле Тэйлор Бек Энди Андреофф Спорт-Экспресс Алеша Пилко Хоккей

Дэвид Немировски высказался о новичке «Сибири» Энди Андреоффе.

В прошлом сезоне 32-летний форвард набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ, став лучшим снайпером лиги. 

– Агент Алеша Пилко рассказывал, что вы с Тэйлором Беком внесли большой вклад в подписание Энди Андреоффа. Как удалось его уговорить?

– У Энди было несколько предложений. Но у него оказалось много знакомых, которые либо знают меня, либо играли под моим руководством. Я никогда раньше не работал с Беком, но он тоже внес большой вклад в это подписание. Тэйлор рассказывал Андреоффу очень хорошие вещи про город, про болельщиков — этот фактор тоже оказался очень важным.

– Андреофф не похож ни на кого из легионеров, которые были у вас в «Торпедо». Всегда казалось, что ваш идеальный легионер – это игрок вроде Энди Миле.

– Сейчас совсем сложно с легионерами. Но мы очень хотели иметь такого игрока, как Андреофф. Энди умеет играть с шайбой и забивать. Он здорово играет в зоне обороне и, что крайне важно, очень сильно действует на вбрасываниях.

Вдобавок ко всему, это очень жесткий нападающий. У Энди разносторонний стиль – у него нет одного качества, за счет которого он играет, – сказал главный тренер «Сибири». 

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