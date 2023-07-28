Дэвид Немировски высказался о новичке «Сибири» Энди Андреоффе.

В прошлом сезоне 32-летний форвард набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата , став лучшим снайпером лиги.

– Агент Алеша Пилко рассказывал, что вы с внесли большой вклад в подписание Энди Андреоффа. Как удалось его уговорить?

– У Энди было несколько предложений. Но у него оказалось много знакомых, которые либо знают меня, либо играли под моим руководством. Я никогда раньше не работал с Беком, но он тоже внес большой вклад в это подписание. Тэйлор рассказывал Андреоффу очень хорошие вещи про город, про болельщиков — этот фактор тоже оказался очень важным.

– Андреофф не похож ни на кого из легионеров, которые были у вас в «Торпедо». Всегда казалось, что ваш идеальный легионер – это игрок вроде .

– Сейчас совсем сложно с легионерами. Но мы очень хотели иметь такого игрока, как Андреофф. Энди умеет играть с шайбой и забивать. Он здорово играет в зоне обороне и, что крайне важно, очень сильно действует на вбрасываниях.

Вдобавок ко всему, это очень жесткий нападающий. У Энди разносторонний стиль – у него нет одного качества, за счет которого он играет, – сказал главный тренер « ».