Немировски о работе в НХЛ: «Если и идти ассистентом, то в команду, где будет реальный шанс стать главным. Пока не думаю об этом»
Дэвид Немировски считает, что работать помощником в НХЛ надо только с перспективой.
– Позапрошлой весной была информация, что вы хотите стать главным тренеров в АХЛ.
– Даже не рассматривал варианты оттуда.
– Вам по-прежнему неинтересно поработать ассистентом в НХЛ?
– Три года назад у меня было пару подобных предложений. Но я подумал, что если и идти ассистентом в НХЛ, то это должна быть команда, где у тебя будет реальный шанс стать главным.
Например, в команде, где главный тренер уже близок к завершению карьеры – поучиться у него пару лет и потом возглавить команду было бы интересно. Пока не думаю об этом. Знал только то, что точно вернусь через год в Россию и буду работать в КХЛ, – сказал главный тренер «Сибири».
Комментарии