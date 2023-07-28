Немировски о работе в НХЛ: «Если и идти ассистентом, то в команду, где будет реальный шанс стать главным. Пока не думаю об этом»

Дэвид Немировски считает, что работать помощником в НХЛ надо только с перспективой.

– Позапрошлой весной была информация, что вы хотите стать главным тренеров в АХЛ.

– Даже не рассматривал варианты оттуда.

– Вам по-прежнему неинтересно поработать ассистентом в ?

– Три года назад у меня было пару подобных предложений. Но я подумал, что если и идти ассистентом в НХЛ, то это должна быть команда, где у тебя будет реальный шанс стать главным.

Например, в команде, где главный тренер уже близок к завершению карьеры – поучиться у него пару лет и потом возглавить команду было бы интересно. Пока не думаю об этом. Знал только то, что точно вернусь через год в Россию и буду работать в , – сказал главный тренер « ».