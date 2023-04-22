Плющев о Немировски: «Сибирь» предпочла канадца отечественному специалисту. Это говорит о том, что у нас кризис тренерских кадров»

Владимир Плющев высказался о том, что Дэвид Немировски возглавил «Сибирь».

Контракт подписан по схеме 1+1.

«Немировски четыре сезона работал в Нижнем Новгороде, и за это время «Торпедо» особенно не зарекомендовало себя командой, которая бы попала в поле зрения и прессы, и специалистов.

Поучится ли у него чего-то добиться в «Сибири» – не знаю. Возможно, он сделал определенные выводы и за это время изучил какие-то учебники и теорию. Потому что, насколько я знаю, спортивного образования у него нет.

Мне сложно комментировать назначение, но оно лишний раз говорит о том, что у нас существует кризис тренерских кадров, если «Сибирь» предпочла канадца отечественному специалисту.

Не думаю, что тренеры после 40 лет меняют кредо, у каждого есть свое видение, и в определенные моменты он применяет все те схемы и модели, которые использовал раньше. Может быть, с какими-то дополнениями. Возможно, у него и получится в «Сибири», хотя сомневаюсь.

Отмечу, что команда в этом сезоне была раздражителем для всех лидеров и клубов, которые претендовали и на плей-офф, и на Кубок Гагарина. Не знаю, почему у нее не получилось в плей-офф, но, по крайней мере, «Сибирь» смотрелась, и болельщики за нее отчаянно болели, «Сибирь» показывала относительно неплохой и добротный хоккей», – сказал заслуженный тренер России Плющев.