Плющев о Немировски: «Сибирь» предпочла канадца отечественному специалисту. Это говорит о том, что у нас кризис тренерских кадров»

Теги Сибирь Торпедо Дэвид Немировски Владимир Плющев КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался о том, что Дэвид Немировски возглавил «Сибирь».

Контракт подписан по схеме 1+1.

«Немировски четыре сезона работал в Нижнем Новгороде, и за это время «Торпедо» особенно не зарекомендовало себя командой, которая бы попала в поле зрения и прессы, и специалистов.

Поучится ли у него чего-то добиться в «Сибири» – не знаю. Возможно, он сделал определенные выводы и за это время изучил какие-то учебники и теорию. Потому что, насколько я знаю, спортивного образования у него нет.

Мне сложно комментировать назначение, но оно лишний раз говорит о том, что у нас существует кризис тренерских кадров, если «Сибирь» предпочла канадца отечественному специалисту.

Не думаю, что тренеры после 40 лет меняют кредо, у каждого есть свое видение, и в определенные моменты он применяет все те схемы и модели, которые использовал раньше. Может быть, с какими-то дополнениями. Возможно, у него и получится в «Сибири», хотя сомневаюсь.

Отмечу, что команда в этом сезоне была раздражителем для всех лидеров и клубов, которые претендовали и на плей-офф, и на Кубок Гагарина. Не знаю, почему у нее не получилось в плей-офф, но, по крайней мере, «Сибирь» смотрелась, и болельщики за нее отчаянно болели, «Сибирь» показывала относительно неплохой и добротный хоккей», – сказал заслуженный тренер России Плющев.

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9 комментариев

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Евгений - 79
А финский специалист вас не смущает во главе питерского ? Господин Плющев?
+6
-1
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Владимир
Плющев такой же лизун, как кожевников, Назаров, теперь и артюхин..... Да в принципе как и всё наше ФХР... Юдина ещё забыл
+3
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sheep_catcher
А почему российские кортежи составлены не из российских машин? Выходит, у нас кризис в отрасли?
А почему телефоны, все как один, иностранные? Выходит, у нас кризис в отрасли?
А почему?
+3
0
+3
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KSA1985
Кризис тренерских кадров? Думаете Ротенберг не сможет тренировать два - три клуба КХЛ одновременно? Значит Вы плохо его знаете...
+1
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+1
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sheep_catcher
Ответ Евгений - 79
А финский специалист вас не смущает во главе питерского ? Господин Плющев?
🤣🤣🤣🤣🤣
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selachii
Немировски же не канадец....
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Разрушающий мифы
Скорее этот спич Плющёва говорит о том, что у него существует кризис в мозгах. В прошедшем сезоне во всей КХЛ вроде бы было всего два совсем уж импортных тренера: в белорусском и китайском клубах. Не успели назначить в общем-то давно обрусевшего Немировски и началось: кризис тренерских кадров и тд. и т.п.
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catcher69
не может такого быть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dedok23i
Мои соболезнования болельщикам Сибири.
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