Крикунов об алкоголе: «Водку победить невозможно, многие из-за нее пропали. Хатулев подсел на это. Но у нового поколения выпивка большей частью ушла»
Владимир Крикунов высказался о пагубном влиянии алкоголя, приведя в пример Виктора Хатулева.
Двукратный победитель МЧМ в составе сборной СССР выступал за рижское «Динамо».
Он был первым советским игроком, выбранным на драфте НХЛ. В 1975 году «Филадельфия» потратила на него выбор в 9-м раунде (160-й общий).
Хоккеист завершил карьеру в 26 лет, а в 39 ушел из жизни.
– Многие игроки подавали большие надежды, но потом угасали из проблем с алкоголем.
– Это же все от конкретного человека зависит. Кто-то раз попробовал, ему понравилось, как Виктору Хатулеву. Он подсел на это дело. Но водку победить невозможно, много людей из-за нее пропали.
– Когда футболистов спрашивают, как много они выпивали, они порой отвечают: «Разве много? Вы на хоккеистов посмотрите».
- Да, наши, наверное, побольше выпивали – они же физически покрепче, чем футболисты. Но сейчас выпивка большей частью у нового поколения ушла, – сказал заслуженный тренер России.
Раньше был "спорт высоких достижений", ради которого, потенциального мастера спорта освобождали от всех уроков, зачётов и экзаменов. Вот и выходили они из молодости с понятиями, как у гопника и со знаниями, как у первоклассника.
А многие уже мир повидали.
Но правильно обработать информацию и увиденное не могли.
Ну и алкоголь - выход из трудностей во все времена на Руси.
Сейчас хоть как-то молодежь понимает важность образования.
Да и родители поддавливают на эту тему.