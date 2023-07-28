Крикунов об алкоголе: «Водку победить невозможно, многие из-за нее пропали. Хатулев подсел на это. Но у нового поколения выпивка большей частью ушла»

Теги Владимир Крикунов драфт НХЛ КХЛ Динамо Рига чемпионат СССР Виктор Хатулев Р-Спорт алкоголь и спорт Хоккей

Владимир Крикунов высказался о пагубном влиянии алкоголя, приведя в пример Виктора Хатулева.

Двукратный победитель МЧМ в составе сборной СССР выступал за рижское «Динамо».

Он был первым советским игроком, выбранным на драфте НХЛ. В 1975 году «Филадельфия» потратила на него выбор в 9-м раунде (160-й общий). 

Хоккеист завершил карьеру в 26 лет, а в 39 ушел из жизни. 

– Многие игроки подавали большие надежды, но потом угасали из проблем с алкоголем.

– Это же все от конкретного человека зависит. Кто-то раз попробовал, ему понравилось, как Виктору Хатулеву. Он подсел на это дело. Но водку победить невозможно, много людей из-за нее пропали.

– Когда футболистов спрашивают, как много они выпивали, они порой отвечают: «Разве много? Вы на хоккеистов посмотрите».
 
- Да, наши, наверное, побольше выпивали – они же физически покрепче, чем футболисты. Но сейчас выпивка большей частью у нового поколения ушла, – сказал заслуженный тренер России. 

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5 комментариев

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Alexandr Petrov
Ответ Agent Smith
"Не можешь победить? Возглавь!☝️🥃
Пьянству бой! Так выпьем же, друзья перед боем!
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Agent Smith
"Не можешь победить? Возглавь!☝️🥃
+1
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Кино Музыка
На смену выпивке могут прийти колеса.
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Забор Высоков
Это от ограниченности и отсутствия образования.
Раньше был "спорт высоких достижений", ради которого, потенциального мастера спорта освобождали от всех уроков, зачётов и экзаменов. Вот и выходили они из молодости с понятиями, как у гопника и со знаниями, как у первоклассника.
А многие уже мир повидали.
Но правильно обработать информацию и увиденное не могли.
Ну и алкоголь - выход из трудностей во все времена на Руси.
Сейчас хоть как-то молодежь понимает важность образования.
Да и родители поддавливают на эту тему.
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Machine Head
Белый змей не только Хатулева свалил. Цифра может быть под сотню . Виктор Блинов ушел из жизни в 22 года . Говорят , что он просто пил водку от жажды . Слава Богу , что эта гребаная реклама «кто идет за Клинским» канула в небытие . Современная молодежь уже не так активно закидывает за воротник , а спортсмены так единичные случаи .
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