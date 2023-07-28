Крикунов об алкоголе: «Водку победить невозможно, многие из-за нее пропали. Хатулев подсел на это. Но у нового поколения выпивка большей частью ушла»

Владимир Крикунов высказался о пагубном влиянии алкоголя, приведя в пример Виктора Хатулева.

Двукратный победитель МЧМ в составе сборной СССР выступал за рижское « ».

Он был первым советским игроком, выбранным на драфте НХЛ. В 1975 году «Филадельфия» потратила на него выбор в 9-м раунде (160-й общий).

Хоккеист завершил карьеру в 26 лет, а в 39 ушел из жизни.

– Многие игроки подавали большие надежды, но потом угасали из проблем с алкоголем.

– Это же все от конкретного человека зависит. Кто-то раз попробовал, ему понравилось, как Виктору Хатулеву. Он подсел на это дело. Но водку победить невозможно, много людей из-за нее пропали.

– Когда футболистов спрашивают, как много они выпивали, они порой отвечают: «Разве много? Вы на хоккеистов посмотрите».



- Да, наши, наверное, побольше выпивали – они же физически покрепче, чем футболисты. Но сейчас выпивка большей частью у нового поколения ушла, – сказал заслуженный тренер России.