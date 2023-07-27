Крикунов о латвийцах: «Ситуация с Украиной многим уже надоела, наверное. Все понимают, с чего все началось. Россия воевать не хочет»
Владимир Крикунов рассказал об отношении к нему в Латвии после начала боевых действий.
– Вас многое связывает с Ригой. Сейчас не тянет?
– А у нас дом в Юрмале, рядом с морем. Но мы там мало бываем.
– Как к вам в Латвии относятся после начала СВО?
– Нормально, отношение не изменилось, как и в других странах, где я работал. У всех ведь своих проблем хватает, да и ситуация с Украиной уже многим, наверное, изрядно надоела. Ведь все люди неглупые и понимают, с чего все началось.
Я недавно помог старшему сыну построить небольшой заводик в Краславе, недалеко от границы Латвии и Беларуси, он будет производить виски. Там хороший родник, вода очень мягкая, и в ней есть незначительное содержание серебра. Там еще и водочная продукция будет выпускаться.
На его открытии был посол Латвии в Польше и спросил меня: «Как вы к этому относитесь?» Я ответил: «А кто хорошо относится, кто хочет воевать?» Россия точно не хочет воевать.
У меня с одной стороны в соседях латыши, с другой русские: как мы с ними жили хорошо, так и живем, – заявил бывший главный тренер рижского «Динамо» и сборной России Крикунов.
А то не хотеть войны и при этом вести боевые действия на территории другого государства - оксюморон какой-то.
Так "не хочет", что аж призывной возраст расширяет.
#FacePalm
(Аркадий и Борис Стругацкие, «Град Обреченный»)