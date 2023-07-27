Крикунов о латвийцах: «Ситуация с Украиной многим уже надоела, наверное. Все понимают, с чего все началось. Россия воевать не хочет»

Теги Владимир Крикунов Динамо Рига Политика Р-Спорт алкоголь и спорт Хоккей

Владимир Крикунов рассказал об отношении к нему в Латвии после начала боевых действий.

– Вас многое связывает с Ригой. Сейчас не тянет?

– А у нас дом в Юрмале, рядом с морем. Но мы там мало бываем.

– Как к вам в Латвии относятся после начала СВО?

– Нормально, отношение не изменилось, как и в других странах, где я работал. У всех ведь своих проблем хватает, да и ситуация с Украиной уже многим, наверное, изрядно надоела. Ведь все люди неглупые и понимают, с чего все началось.

Я недавно помог старшему сыну построить небольшой заводик в Краславе, недалеко от границы Латвии и Беларуси, он будет производить виски. Там хороший родник, вода очень мягкая, и в ней есть незначительное содержание серебра. Там еще и водочная продукция будет выпускаться.

На его открытии был посол Латвии в Польше и спросил меня: «Как вы к этому относитесь?» Я ответил: «А кто хорошо относится, кто хочет воевать?» Россия точно не хочет воевать.

У меня с одной стороны в соседях латыши, с другой русские: как мы с ними жили хорошо, так и живем, – заявил бывший главный тренер рижского «Динамо» и сборной России Крикунов.

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53 комментария

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Ебздрогыч
Ну судя по действиям властей и голосам пропаганды, очень даже хочет. Даже на Польшу пойти
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Вован Азаров
а с чего все началось, объясни
+40
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+36
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DrDro
Есть подозрения, что там он говорит, мягко говоря, совсем не то, что заявляет здесь.
А то не хотеть войны и при этом вести боевые действия на территории другого государства - оксюморон какой-то.
+27
-3
+24
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Mars53
Ответ Идеальный шторм
С майдауна в 13 году
Интересно, какое дело России до дел в другой стране? Лучше ведь свою страну строить, чтобы всем классно жилось. Пусть остальные завидуют.
+23
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Виктор Шевцов
" Ведь все люди неглупые и понимают, с чего все началось." Почему-то многие про это забывают. Самое простое объяснение - "Дед сошёл с ума и напал на мирных соседей "... Но есть нюанс.
+28
-7
+21
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Вован Азаров
Ответ Идеальный шторм
С майдауна в 13 году
да вы глуп батенька
+20
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Денис Давыдов
Ответ Mars53
Так если воевать не хотят, то зачем это всё? Достаточно вернуться в границы РФ, и все будут довольны.
злобная Ната с Украиной их там удерживают, мне так мать одного мобилизированного друга детства писала.
+15
0
+15
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Misson
Воевать не хотим, но нападаем. Они все русофобы, но заводик на границе поставлю и вискариком буду торговать. Как говорится "и вашим и нашим".
+15
-2
+13
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maks44
Насколько ж толерантные люди в этой Европе. Это ватник вовсю поддерживает Путина и войну, льет помои на весь Запад, а к нему нормально относятся, дают вести бизнес вместо того, чтобы дать пинка под зад.
+14
-1
+13
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Казимир Стыцько
"Россия точно не хочет воевать."

Так "не хочет", что аж призывной возраст расширяет.
#FacePalm
+13
-1
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Сергей Штырков
Ответ Идеальный шторм
Мирные соседи - это кто?
Это все
+15
-4
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Mars53
Так если воевать не хотят, то зачем это всё? Достаточно вернуться в границы РФ, и все будут довольны.
+13
-4
+9
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Джанлука Нальюка
Ответ Идеальный шторм
С майдауна в 13 году
Это конечно повод кидать в мясорубку сотни тысяч людей, в результате останутся руины и ни одна цель не будет достигнута.
+8
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Melnikov1968
А вот мне интересно, с чего все началось? Возможно я глупый. Просто интересно мнение Крикунова, с чего же все началось??? Есть беспроигрышные фразы,например: Мы с вами понимаем, по мнению специалистов, меня часто спрашивают, опрос показал и т.д. За этими фразами нет главного - личной ответственности. Лепи их где попало,все равно проверить нельзя. И этот пенсионер туда же. Позор.
+8
0
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Денис Давыдов
лол, снова "ни все так адназначна, никто не хочет войны, но нам пришлось" у латвийцев вопросы к нему будут интересно 😆
+8
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Ivan Balashov
Ответ Идеальный шторм
С майдауна в 13 году
А с каких пор свержение потерявшего берега правителя может стать поводом для чьего-то вооружённого вторжения?
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АГОШКИН Алексей
Дед да выпей ты таблетки,достал уже за сегодня!!!
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Баскетбольные Обзоры
Не хочет - пусть выводит войска за международно-признанные границы.
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Джанлука Нальюка
Я надеюсь, это прочитают соответствующие инстанции и дедушке с сыном закроют въезд. Тем, кто все это поддерживает нет места в европе.
+5
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Atsuktuvas
Ответ Идеальный шторм
Мирные соседи - это кто?
«Как показывает мировой опыт, самый страшный противник - это противник придуманный».
(Аркадий и Борис Стругацкие, «Град Обреченный»)
+5
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Денис Давыдов
Ответ Melnikov1968
А вот мне интересно, с чего все началось? Возможно я глупый. Просто интересно мнение Крикунова, с чего же все началось??? Есть беспроигрышные фразы,например: Мы с вами понимаем, по мнению специалистов, меня часто спрашивают, опрос показал и т.д. За этими фразами нет главного - личной ответственности. Лепи их где попало,все равно проверить нельзя. И этот пенсионер туда же. Позор.
а он не скажет прямо, иначе дом в Юрмале может оказаться без посещения хозяев 😆
+4
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Джанлука Нальюка
Ответ Вован Азаров
а с чего все началось, объясни
А я сейчас покажу, откуда готовилось наступление
+4
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L1berty
Ответ Виктор Шевцов
" Ведь все люди неглупые и понимают, с чего все началось." Почему-то многие про это забывают. Самое простое объяснение - "Дед сошёл с ума и напал на мирных соседей "... Но есть нюанс.
У деда был чёткий как швейцарские часы план на три дня
+4
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modesto
Конечно латыши понимают, как и финны, эстонцы, литовцы, поляки, грузины, казахи. Первый раз замужем что-ли, психологию, как вы думаете и что при этом говорите, давно все поняли.
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Кирилл Иванов
а ведь и правда все вводят новые и новые законы для ограничения прав мобилизованных... знают наши власти, что никто воевать не хочет)
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