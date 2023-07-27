Крикунов о латвийцах: «Ситуация с Украиной многим уже надоела, наверное. Все понимают, с чего все началось. Россия воевать не хочет»

Владимир Крикунов рассказал об отношении к нему в Латвии после начала боевых действий.

– Вас многое связывает с Ригой. Сейчас не тянет?

– А у нас дом в Юрмале, рядом с морем. Но мы там мало бываем.

– Как к вам в Латвии относятся после начала СВО?

– Нормально, отношение не изменилось, как и в других странах, где я работал. У всех ведь своих проблем хватает, да и ситуация с Украиной уже многим, наверное, изрядно надоела. Ведь все люди неглупые и понимают, с чего все началось.

Я недавно помог старшему сыну построить небольшой заводик в Краславе, недалеко от границы Латвии и Беларуси, он будет производить виски. Там хороший родник, вода очень мягкая, и в ней есть незначительное содержание серебра. Там еще и водочная продукция будет выпускаться.

На его открытии был посол Латвии в Польше и спросил меня: «Как вы к этому относитесь?» Я ответил: «А кто хорошо относится, кто хочет воевать?» Россия точно не хочет воевать.

У меня с одной стороны в соседях латыши, с другой русские: как мы с ними жили хорошо, так и живем, – заявил бывший главный тренер рижского «Динамо» и сборной России Крикунов.