Крикунов о договорных матчах в СССР: «СКА почти всегда был внизу таблицы. Однажды в Ленинграде судья сказал: «Надо сыграть вничью, это приказ сверху. Я вам выиграть не дам»

Теги СКА судьи Владимир Крикунов КХЛ Динамо Рига чемпионат СССР Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов высказался о договорных матчах в советском хоккее.

Экс-капитан рижского «Динамо» ответил на вопрос о том, были ли договорные матчи в чемпионате СССР.

«Раньше – да. СКА почти всегда был внизу таблицы и стоял на вылет. Однажды в конце сезона в Ленинграде, когда я был капитаном команды, судья сказал мне: «Володя, надо сыграть вничью, это приказ сверху». Я ответил: «Мне надо переговорить с ребятами». Рассказал им, а они говорят: «Да зачем нам каждый год их выручать?»

Вернулся к судье и сказал: «Мы будем играть». А он: «Я вам выиграть не дам».

Мы в конце выигрываем со счетом 3:2, звучит финальный свисток, наш вратарь покинул ворота, а их защитник со злости бросил в нашу сторону. Шайба ползет несильно, ее любой наш игрок мог остановить, но игра-то уже закончилась. Она попадает в ворота, судья говорит: «Гол» – и показывает на центр, представляете? И счет становится 3:3.

А как оспоришь? Этого арбитра дисквалифицировали, но в следующем сезоне ему опять разрешили судить. Раньше такие случаи, конечно, бывали. В матчах в конце сезона, когда и одной команде уже ничего не надо, и другой», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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8 комментариев

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kulik13
Наверное, в этот день родился Роман Ротенберг, прям в момент пересечения шайбы линии ворот.
+6
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+6
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Alex9999995
И в то время ска тянули за уши! Интересное историческое наследие у клуба получается! Моё почтение!
+2
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Анатолий Скитаев
Судье всё равно, он тоже хочет пить и есть.
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& Co1366
Неужели такое было?
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GoodChel
Чепуха какая-то
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Atsuktuvas
Но после всего этого все шли есть вкусный пломбир.
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