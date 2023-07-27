Крикунов о договорных матчах в СССР: «СКА почти всегда был внизу таблицы. Однажды в Ленинграде судья сказал: «Надо сыграть вничью, это приказ сверху. Я вам выиграть не дам»

Владимир Крикунов высказался о договорных матчах в советском хоккее.

Экс-капитан рижского « » ответил на вопрос о том, были ли договорные матчи в чемпионате СССР.

«Раньше – да. почти всегда был внизу таблицы и стоял на вылет. Однажды в конце сезона в Ленинграде, когда я был капитаном команды, судья сказал мне: «Володя, надо сыграть вничью, это приказ сверху». Я ответил: «Мне надо переговорить с ребятами». Рассказал им, а они говорят: «Да зачем нам каждый год их выручать?»

Вернулся к судье и сказал: «Мы будем играть». А он: «Я вам выиграть не дам».

Мы в конце выигрываем со счетом 3:2, звучит финальный свисток, наш вратарь покинул ворота, а их защитник со злости бросил в нашу сторону. Шайба ползет несильно, ее любой наш игрок мог остановить, но игра-то уже закончилась. Она попадает в ворота, судья говорит: «Гол» – и показывает на центр, представляете? И счет становится 3:3.

А как оспоришь? Этого арбитра дисквалифицировали, но в следующем сезоне ему опять разрешили судить. Раньше такие случаи, конечно, бывали. В матчах в конце сезона, когда и одной команде уже ничего не надо, и другой», – сказал бывший главный тренер сборной России.