Крикунов считает Фетисова лучшим защитником советского хоккея: «Возможно, если бы уехал в НХЛ в 25-26 лет, стал бы там звездой номер один»

Владимир Крикунов назвал Вячеслава Фетисова лучшим защитником советского хоккея.

– Кого бы вы назвали лучшим защитником советского хоккея, когда вы играли?

– Вячеслава Фетисова. Он и у нас себя хорошо зарекомендовал, и в НХЛ. Возможно, если бы он уехал лет в 25-26, то был бы там звездой номер один. И Васю Первухина. Он в силу своей скромности был абсолютно недооцененным талантом. Это уникальный игрок, он пас отдавал в касание точно в крюк на любое расстояние.

Вроде бы не очень-то силовой защитник, но у него были очень быстрые руки, как у Павла Дацюка. Однажды на тестировании он бежал в паре с Билялетдиновым. Вася вроде бы и не особо напрягается, а Хайдарыч рвет и мечет, куски льда из-под ног летят. Первухин первый приехал, – сказал экс-тренер сборной России.