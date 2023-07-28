Павлычев продлил контракт с фармом «Лос-Анджелеса» на год. Форвард набрал 45 очков в 36 играх в ECHL

Форвард Никита Павлычев продлил контракт с фармом «Лос-Анджелеса» на год.

26-летний россиянин (200 см, 91 кг) проведет в системе «Кингс» третий сезон.

В прошлом сезоне он сыграл 14 матчей за « » в АХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

В основном он играл в за «Гринвилл» – 36 игр в регулярном чемпионате и 45 (25+20) очков. В 6 играх плей-офф добавил еще 4 (2+2) балла.

был задрафтован «Питтсбургом» под 197-м номером на драфте НХЛ-2015. Он отыграл 4 сезона в NCAA за университет Пенсильвании.