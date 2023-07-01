Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Соглашение двустороннее

Форвард Михаил Мальцев подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелесом» на год.

Зарплата 25-летнего игрока на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Колорадо» и провел 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

В за « » провел 28 матчей и набрал 21 (11+10) балл. В Кубке Колдера – 7 игр и 4 (3+1) очка.

вышел на рынок свободных агентов (группа 6), так как соответствовал ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ).

Его зарплата по прошлому двустороннему контракту составляла 800 тысяч долларов на уровне и 200 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме 250 тысяч.