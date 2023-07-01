Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Соглашение двустороннее

Теги переходы Колорадо Лос-Анджелес НХЛ АХЛ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Колорадо Иглс Хоккей

Форвард Михаил Мальцев подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелесом» на год.

Зарплата 25-летнего игрока на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов.  

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Колорадо» и провел 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

В АХЛ за «Колорадо Иглс» провел 28 матчей и набрал 21 (11+10) балл. В Кубке Колдера – 7 игр и 4 (3+1) очка.

Мальцев вышел на рынок свободных агентов (группа 6), так как соответствовал ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ). 

Его зарплата по прошлому двустороннему контракту составляла 800 тысяч долларов на уровне НХЛ и 200 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме 250 тысяч.

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6 комментариев

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Дмитрий Якушевич
Копитар-Дюбуа-Дано-Лизотт
+Туркотт, Андерсон-Долан, Байфилд могут сыграть в центре. Какие тут шансы?))
+7
0
+7
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Petir Beilisch
Говорил, что готов только односторонний контракт, а оно вон так
+6
0
+6
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Белый офицер
Без шансов на основу.
+4
0
+4
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Костя Кот
Ответ Rjcnbr
На самом деле можно Мальцева понять, зачем ему ехать в Спартак то же, если там заставят работать и играть. А тут можно опять на банке или в фарме просидеть, потом на следующий год опять на минималку
😵‍💫
+2
0
+2
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mitos
Мальцев да не тот...
0
0
0
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