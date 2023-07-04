Экс-форвард «Монреаля» Юдон подписал контракт с фармом «Лос-Анджелеса» на 2 года
Экс-форвард «Монреаля» Шарль Юдон подписал контракт с фармом «Лос-Анджелеса» на 2 года.
29-летний игрок заключил соглашение именно с клубом АХЛ «Онтарио Рейн».
В минувшем сезоне Юдон провел 9 матчей в НХЛ за «Колорадо», а также стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Эвеланш» с 54 (29+25) очками в 61 матче.
За карьеру в НХЛ нападающий провел 134 матча и набрал 41 (14+27) очко. В АХЛ – 380 игр и 308 (161+147) очков.
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