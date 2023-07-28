Александр Иванюк: «Для меня будет честью судить прощальный матч Зарипова»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею судьи Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Александр Иванюк будет работать на прощальном матче Даниса Зарипова.

Игра состоится 9 августа в Казани.

— Матч будут судить я, Вячеслав Буланов и вроде бы Алексей Анисимов. Очень приятно, что Данис вспомнил про меня. Для меня будет честью судить его прощальный матч.

— Вы уже давно знаете Зарипова?

— Еще с тех пор, когда он был в детской школе. Данис уже тогда выделялся хорошим броском и хорошим катанием. Он видел поле, грамотно вел игру и сам мог забить.

— Что, на ваш взгляд, Зарипов дал нашему хоккею за свою впечатляющую карьеру?

— Просто посмотрите на его регалии – трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он дал свое мастерство, которым любовались миллионы любителей хоккея, – сказал судья международной категории.

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