Александр Иванюк: «Для меня будет честью судить прощальный матч Зарипова»

Александр Иванюк будет работать на прощальном матче Даниса Зарипова.

Игра состоится 9 августа в Казани.

— Матч будут судить я, Вячеслав Буланов и вроде бы Алексей Анисимов. Очень приятно, что вспомнил про меня. Для меня будет честью судить его прощальный матч.

— Вы уже давно знаете Зарипова?

— Еще с тех пор, когда он был в детской школе. Данис уже тогда выделялся хорошим броском и хорошим катанием. Он видел поле, грамотно вел игру и сам мог забить.

— Что, на ваш взгляд, Зарипов дал нашему хоккею за свою впечатляющую карьеру?

— Просто посмотрите на его регалии – трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он дал свое мастерство, которым любовались миллионы любителей хоккея, – сказал судья международной категории.