Зарипов о сборной России: «У Знарка было полное доверие команде. Ребята это осознавали, понимали ответственность за результат»

поделился воспоминаниями о работе с Олегом Знарком в сборной России.

– Как выстраивал работу со сборной ? Отличались ли его методы от работы других тренеров, с которыми вы пересекались?

– Не скажу, что все серьезно изменилось и отличалось от подхода Вячеслава Аркадьевича [Быкова]. Как у Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова] было в сборной, я не знаю, так как оставался всегда за бортом.

У Олега Валерьевича был похожий подход, то есть полное доверие команде, и ребята это осознавали, понимали всю ответственность за результат.

Единственное, он всегда ребят направлял на победу, не давал забыться. То есть выиграли матч, и уже после игры в раздевалке он говорил, чтобы мы все забыли и настраивались на следующего соперника.

Покажет пару картинок и говорит: «Размышляйте», – сказал нападающий и трехкратный чемпион мира.