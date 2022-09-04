Зарипов о сборной России: «У Знарка было полное доверие команде. Ребята это осознавали, понимали ответственность за результат»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Быков Олег Знарок КХЛ Хоккей

Данис Зарипов поделился воспоминаниями о работе с Олегом Знарком в сборной России.

– Как выстраивал работу со сборной Олег Знарок? Отличались ли его методы от работы других тренеров, с которыми вы пересекались?

– Не скажу, что все серьезно изменилось и отличалось от подхода Вячеслава Аркадьевича [Быкова]. Как у Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова] было в сборной, я не знаю, так как оставался всегда за бортом.

У Олега Валерьевича был похожий подход, то есть полное доверие команде, и ребята это осознавали, понимали всю ответственность за результат.

Единственное, он всегда ребят направлял на победу, не давал забыться. То есть выиграли матч, и уже после игры в раздевалке он говорил, чтобы мы все забыли и настраивались на следующего соперника.

Покажет пару картинок и говорит: «Размышляйте», – сказал нападающий «Ак Барса» и трехкратный чемпион мира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные