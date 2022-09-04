Зарипов о желании играть за сборную: «Хотел и до сих пор хочу, но это уже нереально. Только если создадут команду ветеранов U40»

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Данис Зарипов сообщил, что все еще хочет играть за сборную России.

– После ЧМ-2015 вы не выступали за сборную. Были ли желание и возможности это сделать, учитывая, что два следующих сезона КХЛ выдались у вас яркими и результативными. 

– Конечно же, хотел и до сих пор хочу, но понимаю, что это уже нереально, только если создадут какую-нибудь сборную ветеранов Россия U40 (смеется).

После того, как прошел чемпионат мира в Чехии, я больше и не получал вызовов, и уже понимал, что нет смысла ждать и расстраиваться. Поэтому полностью посвятил себя КХЛ, – сказал нападающий «Ак Барса» и трехкратный чемпион мира.

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