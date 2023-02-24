Алексей Морозов: «Зарипов давно стал легендой российского хоккея. Он заслужил этот статус упорным трудом и преданностью игре»

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Алексей Морозов высказался о решении Даниса Зарипова завершить карьеру.

«Поздравляю Даниса с завершением яркой карьеры, которой позавидует любой хоккеист: пять Кубков Гагарина, три победы на чемпионатах мира, множество индивидуальных наград.

Много лет мы провели вместе в одной тройке, получая невероятное удовольствие от игры и побед. Он давно стал настоящей легендой российского хоккея и заслужил этот статус упорным трудом, профессиональным отношением к делу и преданностью игре.

Уверен, что казанским болельщикам будет не хватать его на льду, но нет никаких сомнений – чем бы Данис ни занялся после окончания игровой карьеры, он точно добьется успеха», – сказал президент КХЛ.

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1 комментарий

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MaaRek
Я не пойму, а упоминание того, что Зарипов завершил карьеру - недостойно отдельной новости?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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