Алексей Морозов: «Зарипов давно стал легендой российского хоккея. Он заслужил этот статус упорным трудом и преданностью игре»

высказался о решении завершить карьеру.

«Поздравляю Даниса с завершением яркой карьеры, которой позавидует любой хоккеист: пять Кубков Гагарина, три победы на чемпионатах мира, множество индивидуальных наград.

Много лет мы провели вместе в одной тройке, получая невероятное удовольствие от игры и побед. Он давно стал настоящей легендой российского хоккея и заслужил этот статус упорным трудом, профессиональным отношением к делу и преданностью игре.

Уверен, что казанским болельщикам будет не хватать его на льду, но нет никаких сомнений – чем бы Данис ни занялся после окончания игровой карьеры, он точно добьется успеха», – сказал президент .