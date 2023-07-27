В «Динамо» считают, что Менелл получит гражданство РФ в ближайшее время

В «Динамо» считают, что Бреннан Менелл получит гражданство России в ближайшее время.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 26-летнего американца.

«Мы ждем, как только все документы придут в управление по миграции МВД. Менеллапридет и получит паспорт. Надеемся, что это будет в ближайшие дни, и мы потом подаем документы в ФХР на смену спортивного гражданства, чтобы наш игрок получил российское спортивное гражданство.

Есть определенные юридические и технические моменты, которые в ближайшее время решим. Мы будем стремиться к тому, чтобы решить все до старта регулярного чемпионата», — сказал спортивный директор клуба Алексей Сопин.