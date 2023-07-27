В «Динамо» считают, что Менелл получит гражданство РФ в ближайшее время

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Бреннан Менелл Хоккей

В «Динамо» считают, что Бреннан Менелл получит гражданство России в ближайшее время.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 26-летнего американца.

«Мы ждем, как только все документы придут в управление по миграции МВД. Менеллапридет и получит паспорт. Надеемся, что это будет в ближайшие дни, и мы потом подаем документы в ФХР на смену спортивного гражданства, чтобы наш игрок получил российское спортивное гражданство.

Есть определенные юридические и технические моменты, которые в ближайшее время решим. Мы будем стремиться к тому, чтобы решить все до старта регулярного чемпионата», — сказал спортивный директор клуба Алексей Сопин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC1923
И на фронт сразу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий