Кожевников о Менелле: «Я не сторонник того, чтобы давать гражданство РФ налево-направо всем, кто хочет»

Александр Кожевников высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника « ».

«Он хороший хоккеист, для «Динамо» это сила, по большому счету. И в том году он что-то доказал своей хорошей игрой. Но здесь надо понимать, почему решили пойти на это.

Сейчас взять иностранного игрока маловероятно. Не все стремятся к нам. И тут вопрос, стало ли причиной именно это. Если же у него есть естественное желание стать гражданином России, то хорошо. Но никто же не знает, какие у него желания на самом деле. Здесь в этом проблема.

Я не сторонник того, чтобы давать налево-направо гражданство всем, кто хочет. Я понимаю, что люди хотят что-то делать, уважают страну, но это больше в интересах клуба: взять кого-то еще на место легионера», – сказал двукратный олимпийский чемпион .