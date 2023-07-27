Кожевников о Менелле: «Я не сторонник того, чтобы давать гражданство РФ налево-направо всем, кто хочет»

Теги КХЛ Александр Кожевников Динамо лимит на легионеров натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Александр Кожевников высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

«Он хороший хоккеист, для «Динамо» это сила, по большому счету. И в том году он что-то доказал своей хорошей игрой. Но здесь надо понимать, почему решили пойти на это.

Сейчас взять иностранного игрока маловероятно. Не все стремятся к нам. И тут вопрос, стало ли причиной именно это. Если же у него есть естественное желание стать гражданином России, то хорошо. Но никто же не знает, какие у него желания на самом деле. Здесь в этом проблема.

Я не сторонник того, чтобы давать налево-направо гражданство всем, кто хочет. Я понимаю, что люди хотят что-то делать, уважают страну, но это больше в интересах клуба: взять кого-то еще на место легионера», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
Тебе наливают только в СКА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий