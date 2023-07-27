Терещенко о гражданстве РФ для Менелла: «Он усилит сборную в будущем, возможно. У нас мало квалифицированных игроков»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Терещенко КХЛ Динамо натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Алексей Терещенко высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

«Если он хочет играть в России, то почему нет? Тем более есть ограничение по трем легионерам в составе. Менелл – добротный защитник, выбрал «Динамо» и рад играть в России. Почему бы ему и не предоставить гражданство?

У нас мало квалифицированных игроков, это касается как центральных нападающих, так и защитников. Сборная работает над этим, занимается развитием игроков, проводит сборы. Возможно, Менелл в будущем усилит ее, но большая ответственность должна ложиться на плечи академий и школ.

Самое главное, что Бреннан соответствует высокому уровню. Молодые ребята рядом с ним будут расти», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею Терещенко.

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3 комментария

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Безумный Макс
жесть....хоккейная страна как говорил Ротенберг
а игроков российской школы и нету как сказал Терещенко))
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memphis
ее, развитие!
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Александр Филиппов
Позорное мышление...
+2
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