Терещенко о гражданстве РФ для Менелла: «Он усилит сборную в будущем, возможно. У нас мало квалифицированных игроков»

Алексей Терещенко высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

«Если он хочет играть в России, то почему нет? Тем более есть ограничение по трем легионерам в составе. Менелл – добротный защитник, выбрал «Динамо» и рад играть в России. Почему бы ему и не предоставить гражданство?

У нас мало квалифицированных игроков, это касается как центральных нападающих, так и защитников. Сборная работает над этим, занимается развитием игроков, проводит сборы. Возможно, Менелл в будущем усилит ее, но большая ответственность должна ложиться на плечи академий и школ.

Самое главное, что Бреннан соответствует высокому уровню. Молодые ребята рядом с ним будут расти», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею Терещенко.