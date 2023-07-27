Гусев заявил о желании выиграть Кубок Гагарина с «Динамо»
Никита Гусев заявил о желании выиграть Кубок Гагарина с «Динамо».
– В нынешнем «Динамо» тебе дадут играть в тот хоккей, что ты умеешь и любишь?
– Наверное, это не ко мне вопрос. Я буду стараться, как могу. Помогать команде.
– Если Ожиганова вам на большинство будут ставить на синюю линию, он справится?
– Да, конечно. Мы знаем, что нужно делать и для чего это нужно.
– Кто больше орет, когда большинство не идет? Ты или он?
– Я не знаю, я не кричу. Он иногда на лавке сидит, когда я играю в большинстве (смеется). Жду хорошего сезона и хорошего плей‑офф. Думаю, что есть все шансы!
– А чего бы хотел?
– Хочется выиграть! – признался форвард «Динамо».
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