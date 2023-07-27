Никита Гусев: «Не считаю, что у меня были провалы в сезоне-2022/23. Каждую игру провел хорошо»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Никита Гусев высказался о поражении СКА в серии плей-офф с ЦСКА.

СКА уступил в полуфинальной серии Кубка Гагарина-2023 со счетом 2-4.

18 июля Гусев перешел в «Динамо».

– Сезон был хороший. Я пришел в хорошем физическом состоянии. Знал, как готовиться, знал, что мне нужно делать для того, чтобы с первых игр набирать очки и помогать команде.

Не считаю, что у меня в сезоне где-то были провалы. Каждую игру провел хорошо.

– Почем у так долго тянул с подписанием контракта, – до 1 ноября?

– Ждал предложений из Америки. Они были, но это не то, что мне было нужно. Но это не помешало. Я знал, когда я буду готов подписывать контракт, я готовился, около пяти месяцев сам индивидуально занимался, старался улучшить некоторые компоненты, которые мне надо улучшать.

– Были ли вы претендентами на Кубок Гагарина?

– Да, была собрана хорошая команда, но видите, как получилось.

– Что в серии с ЦСКА не пошло?

– Наверное, не забили свои голы, которые были должны. Я играл в каждом матче и старался помочь команде, но иногда бывают моменты, когда ты не забиваешь, когда отдаешь партнерам, а они не забивают. Это случается, – сказал нападающий «Динамо».

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1 комментарий

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Владимир
К сожалению великий тренер считает на оборот!!! Вот и показал на дверь....
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