Крикунов о «Динамо»: «Почти образцовая селекция. Сохранили нужных, подписали трудяг, добавили мастерства за счет Гусева и Ожиганова»
Владимир Крикунов поделился мнением о селекции «Динамо» и «Нефтехимика».
«Нефтехимик» с учетом своих возможностей очень неплохо комплектуется.
Он сумел взять ярких игроков, которые, возможно, не показывали свой лучший хоккей в последние годы, но при должной ставке на них и достаточном игровом времени способны раскрыться по новой. А это то, что нужно «Нефтехимику». К тому же там много молодежи, которая тоже будет расти.
Что касается «Динамо», то селекция у них почти образцовая. Сохранили тех, кто нужен, подписали игроков-трудяг, которых любит Кудашов, а также добавили мастерства за счет Гусева и Ожиганова. Есть с кем решать серьезные задачи», – сказал заслуженный тренер России.
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