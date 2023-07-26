Крикунов о «Динамо»: «Почти образцовая селекция. Сохранили нужных, подписали трудяг, добавили мастерства за счет Гусева и Ожиганова»

Теги Нефтехимик Алексей Кудашов Владимир Крикунов КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Хоккей

Владимир Крикунов поделился мнением о селекции «Динамо» и «Нефтехимика».

«Нефтехимик» с учетом своих возможностей очень неплохо комплектуется.

Он сумел взять ярких игроков, которые, возможно, не показывали свой лучший хоккей в последние годы, но при должной ставке на них и достаточном игровом времени способны раскрыться по новой. А это то, что нужно «Нефтехимику». К тому же там много молодежи, которая тоже будет расти.

Что касается «Динамо», то селекция у них почти образцовая. Сохранили тех, кто нужен, подписали игроков-трудяг, которых любит Кудашов, а также добавили мастерства за счет Гусева и Ожиганова. Есть с кем решать серьезные задачи», – сказал заслуженный тренер России.

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