Крикунов о «Динамо»: «Почти образцовая селекция. Сохранили нужных, подписали трудяг, добавили мастерства за счет Гусева и Ожиганова»

Владимир Крикунов поделился мнением о селекции «Динамо» и «Нефтехимика».

« » с учетом своих возможностей очень неплохо комплектуется.

Он сумел взять ярких игроков, которые, возможно, не показывали свой лучший хоккей в последние годы, но при должной ставке на них и достаточном игровом времени способны раскрыться по новой. А это то, что нужно «Нефтехимику». К тому же там много молодежи, которая тоже будет расти.

Что касается « », то селекция у них почти образцовая. Сохранили тех, кто нужен, подписали игроков-трудяг, которых любит , а также добавили мастерства за счет и . Есть с кем решать серьезные задачи», – сказал заслуженный тренер России.