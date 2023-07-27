Ожиганов о том, что его не взяли в «Динамо» в 16 лет: «С Гусевым и Кучеровым ездили на просмотр. Сказали, что им своих таких хватает»

Игорь Ожиганов высказался касательно перехода в «Динамо».

– Когда случился обмен, все вспомнили ваше интервью, где вы говорили, что ваша детская мечта была играть за «Динамо». Для родителей ваш переход – это особенный момент?

– Может быть, когда родители придут на первую домашнюю игру, то у них и что-то будет в голове. Летом особо про это не разговаривали. Но у меня, конечно, мелькают флешбэки из детства.

Когда был мелким, еще было неизвестно, буду ли я играть профессионально в хоккей или нет, мечтал оказаться на месте тех мужиков, которые играли за «Динамо». А теперь я в этой команде. Действительно детская мечта сбылась.

– Почему вы на «Динамо» в детстве ходили?

– У меня дед болел за «Динамо», отец тоже болел. Я этому значения не придавал, просто в детстве ходил на все игры, любовь сама по себе родилась. И уже потом в школе я всегда говорил, что мое – это «Динамо».

– До этого у вас были варианты перейти в «Динамо»?

– Конкретного варианта, что шли разговоры о переходе, не было. Но летом вспоминал, что мог в теории четыре раза перейти в « ». В 16 лет с и ездили на просмотр в «Динамо» на базу в Новогорск.

– Вас не взяли тогда?

– Да, сказали, что им своих таких хватает.

– Мечта мечтой, но почему все-таки «Динамо»?

– Всегда говорил, что нужно играть там, где в тебе заинтересованы, где ты нужен. «Динамо» проявляло ко мне интерес. Я за эту команду болел с детства, она находится в моем родном городе. Меня все устраивает, по контракту все обговорено. Весь пазл сложился, – сказал защитник «Динамо».