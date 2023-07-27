Плющев о новых правилах в КХЛ: «Обещали профессиональные реформы, а организовали любительский балаган. Только одно нововведение – по делу»

Владимир Плющев недоволен изменениями в правилах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как восприняли последние поправки в правила ?

– С юмором. Люди судейского корпуса обещали профессиональные реформы, а организовали любительский балаган. Гора родила мышь. Только одно новое правило – по делу. Все остальное – имбурде, имитация бурной деятельности.

– Давайте по порядку. Что понравилось?

– Сначала – азы. Правила хоккея вырабатывались десятилетиями, они написаны потом и кровью игроков и тренеров, их нужно уважать. Настрой по их изменению должен быть консервативным и очень ответственным.

С этой точки зрения введение штрафа за открытую лавочку является обоснованным. В прошедшем сезоне были моменты, которые это правило продиктовали. Оно действительно написано кровью.

Все остальные новинки – мягко говоря, сомнительные.

– Какие в первую очередь?

– Правило трех секунд за нахождение в трапеции за своими воротами взято с потолка. Оно искусственное, поскольку вмешивается в объективный ход игры. Приведет к упрощению игры и пулянию шайбы по бортам, из-за чего наш хоккей в последние годы и так страдает.

А теперь игровой примитивности, страданий и пуляний будет еще больше. Как и споров с арбитрами, ведь три секунды отсчитать можно по-разному – субъективный момент! Скандалы с удалениями по этому правилу гарантированы.

Если вам так хочется что-то посчитать и ускорить, то изучите, сколько времени лайнсмены в некоторых матчах тратят на вбрасывания. На все эти уговаривания, пререкания, перестроения. Это будет не минута и даже не две!

Лучше вот этот момент игры ограничьте по времени и ускорьте. Максимум три секунды – и вбрасывание! Но это уже профессиональный разговор, а не имбурде, – сказал экс-тренер сборной России.