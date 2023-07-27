Владимир Крикунов: «У Дацюка золотые руки, очень техничный и умный игрок. Обалдел, когда он вышел на лед»

Теги Владимир Крикунов Павел Дацюк КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов высоко оценил талант Павла Дацюка.

– Что скажете про таланты Павла Дацюка?

– Мы в Екатеринбурге взяли его на футбол, и я увидел, что у него хороший пас, он видит поле, читает игру и обыграть может. Когда он вышел на лед, я просто обалдел.

Шайба у него как привязанная, во всех ситуациях разбирается со знанием дела. Он очень техничный игрок, у него просто золотые руки. И есть чувство дистанции, в него очень тяжело врезаться. Очень умный парень, все просчитывает на несколько ходов вперед, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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